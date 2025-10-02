Logo El Espectador
Mundial Sub-20: Colombia sigue sin convencer, pero está a un paso de los octavos

La tricolor empató 0-0 contra Noruega a pesar de ser superior y dejó escapar la posibilidad de ser líder de su zona. El próximo domingo cierra su participación en la fase de grupos ante Nigeria.

Daniel Bello
02 de octubre de 2025 - 11:02 p. m.
Óscar Perea fue uno de los jugadores más activos de Colombia en el empate frente a Noruega (0-0).
Foto: EFE - Benjamín Hernández

Colombia insistió, sobre todo en la segunda mitad, pero no pasó del 0-0 ayer contra Noruega en su segunda presentación en el Mundial Sub-20 de Chile. El objetivo de pasar a octavos de final de manera anticipada y, de paso, adueñarse del primer lugar del Grupo F no fue posible y ahora, aunque la clasificación está muy cerca, toca esperar al partido del domingo para sellar el boleto rumbo a la próxima ronda.

Los dirigidos por César Torres tuvieron más la pelota en comparación con el encuentro del debut contra Arabia Saudita. No obstante, la...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

