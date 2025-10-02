Mundial Sub-20: Colombia sigue sin convencer, pero está a un paso de los octavos

Óscar Perea fue uno de los jugadores más activos de Colombia en el empate frente a Noruega (0-0).
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Colombia insistió, sobre todo en la segunda mitad, pero no pasó del 0-0 ayer contra Noruega en su segunda presentación en el Mundial Sub-20 de Chile. El objetivo de pasar a octavos de final de manera anticipada y, de paso, adueñarse del primer lugar del Grupo F no fue posible y ahora, aunque la clasificación está muy cerca, toca esperar al partido del domingo para sellar el boleto rumbo a la próxima ronda.
Los dirigidos por César Torres tuvieron más la pelota en comparación con el encuentro del debut contra Arabia Saudita. No obstante, la...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
