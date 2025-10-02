Mundial Sub-20: Colombia sigue sin convencer, pero está a un paso de los octavos

Óscar Perea fue uno de los jugadores más activos de Colombia en el empate frente a Noruega (0-0). Foto: EFE - Benjamín Hernández

Colombia insistió, sobre todo en la segunda mitad, pero no pasó del 0-0 ayer contra Noruega en su segunda presentación en el Mundial Sub-20 de Chile. El objetivo de pasar a octavos de final de manera anticipada y, de paso, adueñarse del primer lugar del Grupo F no fue posible y ahora, aunque la clasificación está muy cerca, toca esperar al partido del domingo para sellar el boleto rumbo a la próxima ronda.

Los dirigidos por César Torres tuvieron más la pelota en comparación con el encuentro del debut contra Arabia Saudita. No obstante, la...