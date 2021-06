Muriel: “No vinimos de paseo, intentaremos ganar la Copa América”

Luis Fernando Muriel es uno de los jugadores referentes de la selección de Colombia en la Copa América. El delantero de Atalanta, uno de los goleadores con mejores registros de Europa durante la última temporada, es una de las opciones de Reinaldo Rueda en el ataque del combinado nacional.

A pesar de que en los primeros partidos del nuevo ciclo del entrenador vallecaucano Muriel no ha sido un titular inamovible, no cabe duda de que el atlanticense es uno de los jugadores más destacados de la selección y que puede marcar la diferencia para Colombia en el torneo de la Conmebol.

En la previa del siguiente partido de la Copa, que será contra Venezuela, Muriel habló en rueda de prensa y explicó entre varias cosas que este será un encuentro determinante para asegurar el paso de la tricolor a la siguiente ronda.

¿Muriel protagonista de la Copa América?

Luis Fernando Muriel [LFM]: “Si bien el profe dijo que la Copa sirve para probar, para ver diferentes alternativas e ir encontrado un equipo ideal, creo que todos tenemos una responsabilidad grande y en el caso de que juegue uno u otro cualquiera tiene que dar lo mejor. Siempre una selección competitiva, sin importar quién esté en el campo, tiene que salir a ganar.

Cuando se habla de protagonismos se habla de hacer una gran Copa América y, por qué no, llevarnos ese título que tanto queremos. Trabajamos para eso, no vinimos de paseo. Queremos ganar y si bien puede utilizarse como prueba, como una oportunidad para encontrar alternativas, cada partido hay que ganarlo”.

¿Cómo ve la unión del equipo?

[LFM]: “El mensaje es claro, dar lo mejor. Al que le toque esperar pues tiene que apoyar a los compañeros que están adentro para que los que están jugando se sientan con confianza. Eso es lo que hemos tratado de hacer con los que están jugando.

Tratar de a partir de la unión y de la solidaridad de cada uno y crear un buen ambiente para que todo se dé. En dos partidos no fui titular pero siempre mostré una gran energía. Traté de aconsejar a mis amigos porque desde fuera las cosas se ven mas sencillas. Ese consejo, es una voz que sirve y es necesario expresarla”.

¿Su aporte al equipo?

[LFM]: ”Las posiciones varían. Si soy extremo por izquierda o más por dentro. Ahora en este 4-4-2 seguramente es una posición en la que se desempeñó bien en mi club. Me ha servido mucho tener esa libertad de movimiento; encontrar espacios libres, encarar, girar, me favorece. ¿Posición natural? Siempre me pongo a disposición de la selección para actuar en la que me toque en el frente de ataque, bien sea por el extremo o en otra posición. Unas veces sale bien y otra no, pero siempre dándolo todo”.

¿Cómo es trabajar con Rueda?

[LFM]: “El profe es un “falso serio”, si se puede decir así porque la verdad es una persona especial. No lo conocía personalmente, me sorprendió el trato y el afecto con el que nos trata a todos. A toda hora es mamadera de gallo, creando buen ambiente. Ha hecho, con motivación, alegre al grupo. Nos ha ayudado mucho.

Se trabaja en un ambiente bacano y se ha visto reflejado después cuando estuvieron los resultados en contra y el equipo sacó lo mejor, dándolo todo. Se trabaja en gran ambiente y todo se da de la mejor manera”.

¿Cómo ve a Venezuela?

[LFM]: “Tienen una situación complicada con la pandemia que se les ha salido de las manos. Venezuela sufrió mucho con sus titulares, gran parte está fuera por el coronavirus. Sin embargo, nosotros estamos concentrados al máximo, a pesar de todo esto. Nunca dejamos de lado lo que se está viviendo porque es complicado. Contra Brasil en gran parte del encuentro hicieron un gran partido así que hay que tener cuidado”.

¿Cuál es la idea táctica de Colombia?

[LFM]: “Buscar tener la posesión del balón y cuando la perdamos reaccionar rápido. Eso es lo que más se ha trabajado, presión alta, tras la pérdida de balón. Son pocos los días que hemos podido trabajar desde que nos reunimos, pero se ha trabajado. Sabiendo que no se ha podido trabajar en otras cosas, hemos tratado de hacer hacer énfasis en nuestros puntos fuertes”.

¿Con qué se puede soñar?

[LFM]: “Es difícil decirlo porque cada partido trae su enigma, su dificultad. Es complicado llegar y decir. Hay que ir paso a paso, no montarnos falsos objetivos o meternos presiones innecesarias. Afrontar de cada manera y en el camino iremos viendo hasta dónde podemos llegar.