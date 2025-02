Néiser Villarreal quedó como el máximo goleador del Sudamericano Sub-20 de 2025

Néiser Villarreal, figura de la selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20. Foto: EFE - Ronald Peña

El Campeonato Sudamericano Sub-20 de Venezuela concluyó este domingo con el delantero colombiano Néiser Villarreal como el goleador del torneo. El futbolista formado en las divisiones menores de Millonarios se impuso en la tabla de artilleros al argentino Claudio Echeverri y al chileno Juan Francisco Rossel.

La selección de Colombia concluyó su participación en el hexagonal final con una victoria sobre Uruguay (3-1). La figura del encuentro fue Villarreal, quien además de marcar su octavo gol en este certamen juvenil, asistió en las otras dos conquistas de la tricolor.

Sin duda, el delantero nariñense dejará Venezuela como uno de los mejores jugadores del torneo y es difícil que Millonarios lo retenga ante la cantidad de pretendientes que saldrán tras este Sudamericano. De hecho, en las últimas horas tomó fuerza el rumor de que el Liverpool inglés lo tiene en su radar.

Así quedó la tabla de goleadores del Sudamericano Sub-20

Jugador País Goles Partidos 1.Néiser Villarreal Colombia 8 9 2.Claudio Echeverri Argentina 6 9 3.Juan Rossel Chile 5 9 4.Renzo Machado Uruguay 3 5 5.Ian Subiabre Argentina 3 8

Villarreal, producto de la cantera embajadora

Villarreal nació en Tumaco hace 19 años y en la cantera embajadora fue pulido por Édgar Moreno, coordinador de fútbol base y talentos. En los próximos días se sabrá si tomará rumbo al fútbol del exterior o si quedará a disposición de David González, estratega embajador, y luchará por un lugar en el ataque con futbolistas ya consolidados como Leonardo Castro y Radamel Falcao García.

En caso de quedarse en su actual equipo, el delantero nariñense puede aprender bastante de ese par de atacantes experimentados. Néiser es el producto de la cantera azul más destacado desde el también tumaqueño Óscar Cortés, quien brilló con la tricolor juvenil en 2023.

Con Millonarios, el tumaqueño no tuvo muchas oportunidades bajo la dirección de Alberto Gamero, quien lo utilizó más como extremo que como delantero centro. En el fútbol profesional registra 11 partidos disputados y hasta el momento ningún gol, pero sí una asistencia.

David González, actual estratega del conjunto embajador, no ha podido contar con él por su convocatoria al Sudamericano Sub-20 de 2025. Si no lo venden en las próximas semanas será importante no solo en la Liga BetPlay, sino también para la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

