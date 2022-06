Nelson Abadía: “Esta nómina no será la misma para Copa América”

Nelson Abadía en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FCF

El estratega de la selección femenina atendió a la prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol para hablar sobre los partidos amistosos contra Estados Unidos y de la preparación para la Copa América.

El estratega se refirió a los diferentes encuentros de preparación por medio de las fecha FIFA para destacar el trabajo de sus jugadoras. “Este año ha sido importante porque hemos cimentado la estructura de juego aún más. Hemos observado el desarrollo y el mejoramiento de nuestras jugadoras y nos hemos centrado en el grado de competitividad que tienen para afrontar un torneo como la Copa América” precisó.

El presente del fútbol femenino es tremendo en cuanto a categorías menores. La Sub-17 y Sub-20 consiguieron un cupo a sus respectivos Mundiales. Al respecto, Abadía dijo que “el propósito claro era buscar las clasificaciones. Es un reto, pero no es presión. Tenemos equipo para afrontar estos desafíos”.

📸 ¡No paramos! 💪



Práctica de miércoles de nuestra Selección Femenina de Mayores pensando en los amistosos 🆚 🇺🇸 y la Copa América#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/AiH3K5zdN7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 15, 2022

La selección de Estados Unidos es la número uno en el mundo según el escalafón de la FIFA. Además, son las actuales y las más veces campeonas, si de Mundiales se trata. Frente al relevo generacional que también atraviesa dicha selección, el seleccionador caleño, comentó que han estudiado a esta selección y que han trabajado para enfrentarlas.

En lo que respecta a las jugadoras convocadas, mucho se ha hablado de un posible veto a referentes de la selección como Natalia Gaitán, Isabella Echeverri, Yoreli Rincón y últimamente, Vanessa Córdoba, deportistas que han tenido un gran rendimiento con sus clubes.

Pese a que no se le preguntó directamente por ellas, hizo referencia a que esta nómina no será la absoluta de cara a Copa América. “Tenemos una gran cantidad de jugadoras visualizadas en nuestro espectro de competencia. Las que irán a estos partidos, no serán todas las mismas que estarán en el certamen” puntualizó.

Uno de los análisis que más se hace es el del grupo en el que está el combinado nacional. Está ubicado en el A junto a Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia. En el Grupo B están Brasil, Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay.

“Es un grupo difícil aunque aparentemente no es de rivales tan fuertes como el otro. Yo nunca pordebajeo a ningún rival porque uno sabe los momentos del fútbol y estos pueden cambiar. La responsabilidad que hemos creado con nuestras futbolistas es enfrentar cada partido con la mayor responsabilidad y respeto” indicó.

Frente a los procesos con las inferiores, cabe recordar que anteriormente los manejaba el mismo Abadía, pero las clasificaciones a los mundiales las consiguió el profesor Carlos Paniagua.

“Las conozco hace unos cuatro o cinco años atrás. Linda Caicedo es diferente en el contexto nacional y sudamericano, marca diferencia en su capacidad técnica, también Gabriela Rodríguez junto a Ana María Guzmán y Gisela Robledo. Tengo una ventaja y es haber dejado una huella desde categorías menores para que lleguen sólidas a las mayores” agregó.

También habló sobre el esquema que ha venido trabajando últimamente con sus jugadoras. “En cada una de las líneas tenemos una o dos jugadoras de experiencia por lo mostrado a nivel nacional e internacional. Hemos logrado relacionar bien la integridad del grupo porque soy convencido de que esto es de seres humanos y tendremos un colectivo con carácter y personalidad” comentó.

Los partidos contra Estados Unidos se jugarán el próximo sábado 25 de junio en Colorado, mientras que el otro será el 28 del mismo mes en Utah.

