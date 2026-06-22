Néstor Lorenzo elogió a Luis Díaz y analizó el reto táctico contra RD Congo en el Mundial

El técnico de la selección destacó la versatilidad de Luis Díaz en ataque, habló del análisis del rival africano y advirtió que el equipo deberá mantener equilibrio entre el juego ofensivo y la solidez defensiva. Foto: EFE - Francisco Guasco

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La selección de Colombia se prepara para un duelo clave en su camino en el Mundial 2026. Este martes 23 de junio enfrentará a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, con la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final. En la previa del compromiso, el técnico Néstor Lorenzo analizó el partido y dejó varias definiciones sobre el rival, el funcionamiento del equipo y el momento del grupo.

Colombia llega con confianza tras el triunfo 3-1 ante Uzbekistán en el debut, pero con la exigencia de ajustar detalles ante un rival que, según el propio cuerpo técnico, ha mostrado variantes tácticas importantes. En ese contexto, Lorenzo habló de la preparación, del estilo que quiere mantener y de la manera en que su equipo debe adaptarse sin perder identidad.

El análisis del rival: Congo y sus variantes tácticas

Lorenzo fue claro al describir lo que han estudiado del conjunto africano. “Lo que teníamos estudiado de Congo en la previa había variado bastante… ya con Dinamarca y con Portugal marcó un 5-3-2”, explicó el entrenador.

También advirtió sobre una de sus principales armas: “mantiene dos delanteros importantes arriba, que hay que evitar transiciones y contras”.

El seleccionador insistió en que Colombia no debe modificar su esencia, aunque sí ajustar el funcionamiento según el rival. “Tenemos que también mantener un estilo”, afirmó.

En esa línea explicó la dualidad del planteamiento: “Hay una disposición táctica ofensiva donde uno propone lo que su juego puede dar, aprovechando al máximo la virtud de los jugadores, y una disposición táctica defensiva donde nos tenemos que adaptar a por dónde y cómo nos ataque el rival”.

Versatilidad táctica y lectura del partido

Uno de los puntos más fuertes del discurso de Lorenzo fue la flexibilidad del equipo. “La versatilidad de los jugadores nos permite jugar contra equipos que tienen dos delanteros, con línea de cuatro, con líbero adelantado o con línea de tres”, señaló.

Incluso destacó que el equipo puede ajustarse durante el mismo partido: “Nos vamos acomodando a veces con la misma gente, incluso con los cambios que se dan en los mismos partidos”.

Sobre el rendimiento de Luis Díaz, el técnico fue contundente en su valoración. “Lucho está siendo un delantero completo”, afirmó.

Cambios, plantel y competencia interna

Lorenzo también dejó abierta la posibilidad de modificaciones: “Siempre se consideran cambios, estamos hasta el último momento con algunas dudas porque el grupo está muy parejo”.

Sobre nombres propios, fue claro al hablar de la competencia interna: “Todos están bien, Richard Ríos está al pie del cañón siempre… y Gustavo Puerta jugó bien, son situaciones”.

Apoyo de la hinchada y ambiente mundialista

El técnico agradeció el respaldo de los aficionados: “La atención en Guadalajara ha sido excelente, agradecemos a toda la gente de la ciudad”.

Además, resaltó el impacto del apoyo colombiano: “La selección ha recibido el apoyo de todo el país… eso llega y siempre hemos agradecido a la gente”.

Lorenzo cerró con una reflexión sobre el momento emocional del equipo en el torneo: “La pasión de la gente en nosotros tiene que ser una energía importante, pero tenemos que jugar con la cabeza. Con el corazón caliente y la cabeza fría”.

Con ese mensaje, Colombia ultima detalles para un partido que puede acercarla a la siguiente fase del Mundial.

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