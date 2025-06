Néstor Lorenzo: “Es imprescindible ganar, pero el cómo siempre importa”

El técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, habló ante del duelo del viernes ante Perú, en Barranquilla. EFE/ Andre Borges Foto: EFE - Andre Borges

La selección de fútbol de Colombia enfrentará este viernes a la de Perú, desde las 3:30 p.m., con transmisión por Gol Caracol y ditu, por la decimoquinta fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial de 2026.

Horas antes de ese crucial compromiso que podría dejar a la tricolor a un pequeño paso de asegurar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación y contó detalles de la preparación del equipo para ese duelo.

“De Perú, lógicamente, hemos hecho un análisis. Tiene jugadores mundialistas, pues estuvieron en Rusia 2018, otros que participaron en el repechaje pasado y algunos que andan muy bien en sus clubes, es un equipo con mucha personalidad. Sin embargo, por supuesto, tenemos que enfocarnos más en nuestro trabajo”, aseguró el estratega argentino.

Con respecto a la mala racha que trae la selección, con apenas un punto en las últimas cuatro salidas, Lorenzo recalcó que “tenemos menos puntos de los que consideramos que hemos merecido, pero no se trata solo de haber tenido mala suerte sino también de que hemos cometido errores puntuales que hay que corregir. Lo único que paga al final del camino es el trabajo".

Lorenzo dio un parte de tranquilidad con respecto al nivel del arquero Camilo Vargas, “quien tuvo una cirugía menor y está completamente recuperado” y explicó que “uno comienza a planear un partido tres meses antes, pero ocurre cosas, como las pequeñas lesiones, que cambian todo y a las que nos tenemos que adaptar”.

“Veo bien a los jugadores, con buena mentalidad”: Lorenzo

Advirtió que “el nivel y el momento de los jugadores es fundamental. La actualidad y el nivel físico de cada uno es diferente al de hace meses. Los veo bien, con muy buena mentalidad. Estoy agradecido con algunos que vinieron antes de tiempo y comenzaron a prepararse. Estamos optimistas y contentos con lo que hemos hecho".

El técnico de la selección se refirió también a las críticas que he recibido en el último tiempo: "No es que queramos que siempre nos aplaudan. La mayoría de las críticas han sido contra mí, por fortuna, a los jugadores los cuidaron".

Finalmente Néstor Lorenzo insistió en que “el objetivo que tenemos no ha cambiado, es clasificar al Mundial lo más pronto posible. Es imprescindible ganar, pero el cómo siempre importa. Uno no puede preparar un partido pensando en que ganemos como sea, no se les puede decir eso a los jugadores”.

