Néstor Lorenzo reconoció la principal falencia de Colombia: “No convertir se paga”

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Néstor Lorenzo compareció este martes ante los medios en el BC Place de Vancouver, minutos después de la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. La tricolor cayó 4-3 en la tanda de penaltis ante Suiza, tras un ajustado 0-0 que se mantuvo tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

El partido tuvo uno de sus momentos más doloroso para la hinchada colombiana al minuto 115, cuando Jáminton Campaz ingresó al área suiza y quedó mano a mano con el arquero Gregor Kobel, en la opción más clara de todo el compromiso. El atacante nariñense remató por encima del travesaño y dejó escapar la chance de romper el cero antes de los penaltis.

Con esta eliminación, Néstor Lorenzo llegó a 51 partidos dirigidos al frente de la Selección Colombia, con un registro de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas entre amistosos, eliminatorias, Copa América y Copa del Mundo, un rendimiento cercano al 70 por ciento durante sus casi cuatro años en el cargo.

La continuidad del estratega argentino quedó en el aire tras la eliminación mundialista, pues su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol se extiende únicamente hasta el 30 de julio. Será entonces la dirigencia tricolor la que defina, en las próximas semanas, si Lorenzo continúa al mando del proceso o si probará con alguien nuevo.

Tras el partido contra Suiza, el técnico argentino atendió en Vancouver las preguntas de los periodistas y se refirió a lo que le faltó a la tricolor, a los cambios que planteó en el complemento y al recurrente problema de definición que persiguió al equipo de todos durante todo el certamen.

¿Qué le faltó a Colombia ante Suiza?

Hacer gol, sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo, creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos, el juego se fue alargando, los equipos perdieron energía, esto llevó a los penales que fue donde perdimos.

El cambio de Jhon Arias por Jáminton Campaz

Teníamos miedo que en alguna llegada tarde nos quedáramos con uno menos. También la energía, creíamos que Campaz podía dar eso, cambiamos de sistema, jugamos con dos en el medio, con Juanfer flotando en el medio con un 4-2-3-1, pensamos en las bandas y preocuparlos a ellos. Campaz lo tuvo pero lamentablemente no se dio.

El problema de definición de Colombia

Lo de la falta de gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos, me acuerdo los partidos previos a la última fecha de la Eliminatoria en donde nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos con falta de gol, con llegada pero no entraba, a mí me interesa que el equipo juegue bien, hoy tuvimos 17 remates al arco o intentos como le dicen, esto es mucho y no convertir se paga.

Me acuerdo de la última fecha de las Eliminatorias hicimos nueve goles en dos partidos, se abre el arco, los muchachos están más finos, son goleadores de liga y no hay nada que reprochar, solo que a veces entra y otras no. También es por parte de los arqueros, en este Mundial han tenido una gran actuación.

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