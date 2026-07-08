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Néstor Lorenzo y su lugar como DT de la selección: ¿qué camino tomar para lo que viene?

El contrato del entrenador se vence este 31 de julio y todavía no hay muchas pistas del rumbo que tomará el equipo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
09 de julio de 2026 - 01:41 a. m.
Néstor Lorenzo, con Colombia, en el Mundial 2026.
Néstor Lorenzo, con Colombia, en el Mundial 2026.
Foto: EFE - AMY KONTRAS

Con la eliminación de la selección de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, la pregunta inevitable no recae solamente sobre el partido contra Suiza. El foco también está puesto en el cuerpo técnico y, sobre todo, en lo que viene.

Néstor Lorenzo termina su contrato el próximo 31 de julio y, mientras durante las últimas semanas su nombre alcanzó a sonar para otros banquillos —como el de Boca Juniors, que finalmente se decidió por Rodolfo Arruabarrena—, en Colombia todavía no existe una decisión sobre su continuidad.

La discusión es...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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