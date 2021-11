Ni empatar y menos perder: A Colombia solo le sirve ganar contra Paraguay

Se acabó el margen de error, Colombia ya no tiene ahorros ni colchón en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Este martes contra Paraguay, el equipo de Reinaldo Rueda está obligado a sumar tres puntos si su aspiración es llegar a la próxima copa del mundo.

Mire: Lo mejor de las eliminatorias lo encuentra en El Espectador

Actualmente, la selección nacional tiene 16 unidades, las mismas de Chile y Uruguay, y está en la casilla cinco de la tabla, lo que le daría clasificación parcial al repechaje.

Sin embargo, más allá de su posición y viendo al futuro, Colombia tiene muy dificil el camino para llegar a Catar.

Para ir al Mundial, por repechaje o de forma directa, la estadística marca, siguiendo las anteriores clasificaciones suramericanas, que como mínimo hay que hacer 26 puntos.

En contexto: Sin margen de error: Las cuentas de Colombia en la tabla de las eliminatorias

Actualmente Colombia está a 10 puntos de la meta con 15 puntos por disputar. Complejo escenario que, no obstante, se solucionaría ganando los tres partidos que le restan en casa (Paraguay, Perú y Bolivia) y rascando algún punto en las visitas contra Argentina y Venezuela.

Por eso, ante ese panorama, la victoria de este martes contra los paraguayos es urgente, ya que de no conseguirla la clasificación a Catar 2022 estará más enredada que nunca.

El principal problema, sin embargo, es que Colombia adolece de un buen funcionamiento que le permita ilusionarse con ganar los puntos que le hacen falta.

En los últimos cuatro partidos, el equipo de Reinaldo Rueda no ha anotado ni un solo gol y lo que más preocupa es que las chances que ha generado el equipo para buscar esas anotaciones han sido realmente muy pocas.

El problema de Colombia no es solo la falta de gol, es la escasa generación de posibilidades. El circuito defensivo del equipo, hasta el momento, es de lo más encomiable, pero a la hora de atacar, la selección tiene muchas deudas.

Contradicciones de un entrenador como Reinaldo Rueda que, al hacerse cargo de la selección, prometió un regreso a nuestra escencia, de posesión del balón, pero, sobre todo, de vocación ofensiva, la principal falencia del equipo en la actualidad.

También: Colombia vs Paraguay: Hora, fecha y dónde ver el partido de las eliminatorias

En las últimas fechas, con calculadora en mano, se han sacado muchas cuentas y los resultados de los demás equipos han favorecido, pero la selección de Colombia no ha estado a la altura de las oportunidades que se le han presentado. Lo igualado de la eliminatoria y la irregularidad de equipos como Uruguay, todavía tienen con vida al equipo colombiano, aunque dicho margen podría empezar a quedar en números negativos si la selección no logra revertir su mal momento. Y lo peor es que no hay tiempo.

Los números son claros, pero el juego no. El partido del martes será decisivo para saber si hay chances o no de ir a Catar. Un juego dificil contra un rival que está en los mismos apuros, o peores, y en el que el manejo de la presión resultará una pieza clave para conseguir la victoria.