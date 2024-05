“No tengo pruebas, pero tampoco dudas”: Yoreli sobre presunto veto de Cata Usme

Yoreli Rincón no volvió a ser convocada a la selección desde 2018. Foto: Archivo Particular

Catalina Usme y Yoreli Rincón son dos de las futbolistas más reconocidas y talentosas de Colombia. Con trayectorias destacadas, ambas han sido piezas clave para el desarrollo, el crecimiento y el éxito del equipo nacional.

Sin embargo, una polémica rodea el entorno de la selección femenina de Colombia. Luego de la no convocatoria de Yoreli Rincón para los próximos partidos amistosos de la tricolor, se volvió a encender el tema del presunto veto de la jugadora santandereana en el equipo nacional.

Cuando Yoreli reveló que tuvo una reunión con el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, y mencionó que todo había quedado saldado, se creía que la situación había cambiado. Pero, las cosas siguieron igual.

Se acabó !

No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 21, 2024

Rincón no fue llamada por Ángelo Marsiglia y la mediocampista dejó un comentario en el que señalaba que no insistiría más en vestir de nuevo la camiseta amarilla. “¡Se acabó! No la lucho más. Definitivamente, no es pa’ mi”, aseguró en Twitter.

La referente de Atlético Nacional no es convocada a la selección desde abril de 2018 en la Copa América. Esta ausencia sería a causa de las denuncias de años atrás que hizo la deportista, junto a varias compañeras, sobre la falta de apoyo y las condiciones de trabajo en la Federación Colombiana de Fútbol.

Ante esto, varias deportistas y un buen número de seguidores de la selección de Colombia le brindó un mensaje de apoyo a Rincón. Sin embargo, Catalina Usme, goleadora histórica y actual referente del equipo tricolor, negó la existencia de vetos en el equipo.

" Nunca he escuchado de temas de vetos en la @FCFSeleccionCol Yoreli Rincón hace rato no está en el proceso " Catalina Usme en #DeportesSinTapujos @catausme pic.twitter.com/Z8Z1HqO65N — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) May 24, 2024

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, mencionó la jugadora de Pachuca a Deportes sin tapujos.

Estas palabras no cayeron para nada bien en el entorno del fútbol femenino en Colombia. Las redes sociales estallaron en contra de estas declaraciones y Yoreli Rincón tampoco tardó en hacerlo.

¿Catalina Usme tiene vetada a Yoreli Rincón en la selección?

La mediocampista de Atlético Nacional, como panelista del VBar de Caracol, habló sobre el tema y no se guardó nada.

“Me parece falta de empatía. Cuando usted tiene todo se le olvida por la lucha que ha tenido. En 2019, ella —Catalina Usme— fue una de las que se sentó en las mesas a pelear porque las condiciones de la Federación y la Selección no eran las adecuadas para las jugadoras. Fue de las principales, pero hoy en día dice que no existe, que jamás ha escuchado”, dijo Yoreli Rincón.

🤔¿Quién es la que tiene vetada a Yoreli Rincón en la Selección Colombia?



🫢"No tengo pruebas, pero tampoco dudas"



📻#ElVBarCaracol lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/mYe6KJx9eY — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 29, 2024

Luego le preguntaron si, en su opinión, Usme tendría que ver con algo sobre su presunto veto y esta fue la respuesta de Yoreli. “Como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Es que yo nunca he tenido la respuesta. La respuesta de parte de la Federación es que futbolísticamente está todo sanado, está muy bien. Nos dimos la mano y me dijo que estaba lista para una convocatoria”, mencionó.

“Cuando yo estuve, a mí nunca me preguntaron si una jugadora podía ir o no y yo era una de las líderes. En mi momento eso no pasaba. Ahora, se han cambiado ciertas jugadoras y entran nuevas, entonces dices si futbolísticamente tenía o no cabida”, agregó.

Por el momento, la polémica sigue mientras que la selección femenina de Colombia se alista para su doble duelo amistoso contra Venezuela, como preparatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.

