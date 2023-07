“No tuve más esa oportunidad”: Yoreli Rincón sobre su no convocatoria al Mundial

Yoreli Rincón no volvió a ser convocada a la selección desde 2018. Foto: Archivo Particular

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) compartió en la mañana de este martes la lista de las 23 elegidas por Nelson Abadía, director técnico de la tricolor femenina, que buscarán conseguir el sueño mundialista en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, que iniciará el 20 de julio y en el que Colombia debutará el 24 de julio, a las 9:00 p. m., contra Corea del Sur.

Pese a que Abadía incluyó a jugadoras relevantes como Linda Caicedo, Catalina Usme y María Camila Reyes, quedó la incógnita de nombres como Liana Salazar, Tatiana Ariza, Gisela Robledo, Gabriela Rodríguez y Yoreli Rincón, quien no ha sido tenida en cuenta por la selección desde la Copa América de 2018.

La volante santandereana, figura de la tricolor en los mundiales de Alemania 2011 y Canadá 2015, compartió un duro mensaje en redes sociales sobre una nueva convocatoria en la que no está.

Rincon, aparentemente, fue ‘vetada’ de la selección, luego de algunas denuncias como el reclamo del premio económico que había logrado con Atlético Huila cuando ganaron la Copa Libertadores en 2018.

Querido Mundial pic.twitter.com/EeMZXrX4so — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 5, 2023

“Cada cuatro años llega la cita más especial para un jugador de fútbol. No todas las selecciones pueden llegar; ni mucho menos todos los futbolistas que lo sueñan y lo anhelan… Sí, te hablo a ti, mi querida Copa del Mundo: a tí, que me enseñaste a madurar, a adquirir experiencia, a disfrutar de esa maravillosa melodía de la FIFA cuando estaba en ese túnel, a tí que me enseñaste a medirme contra jugadoras de todas partes del mundo, ¡y descubrir de qué calibre estaba hecha yo!”, aseguró la mediocampista de Sampdoria.

“Tuve la oportunidad y la bendición de disfrutarte por cuatro veces seguidas, y de ayudar, junto a mis compañeras, a poner el nombre de Colombia en el mapa del fútbol de élite mundial. Hoy, que ya no tuve más esa oportunidad, sé que se la diste a personas y jugadoras que tienen todas las capacidades, madurez y experiencia para afrontar esta cita contigo”, sentenció la jugadora colombiana.

Tratar de tapar el Sol con un dedo es Imposible 😉😉😉😉🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Kajm57MJgS — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 10, 2021

Otra de las recordadas colombianas que se sumó a estos pronunciamientos fue Isabella Echeverri, quien se retiró del fútbol prematuramente a los 28 años tras buenas actuaciones con Sevilla, Monterrey y la Selección de Colombia, con la que consiguió la Copa en los Juegos Panamericanos de Perú en 2019 y participó en torneos importantes como los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y el Mundial de Canadá en 2015.

“No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré hace 6 meses, pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba”, mencionó Echeverri.

Los verdaderos protagonistas de este club, son ustedes. Gracias por tanto cariño, estarán siempre conmigo 💙🫶🏼 #FamiliaRayada pic.twitter.com/ieVcXXmhhZ — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) February 24, 2023

En 2019, cuando La Liga contra El Silencio y la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron casos de corrupción en el fútbol femenino, Echeverri y su compañera Melissa Ortiz compartieron un video afirmando que esto era cierto y señalaron a Felipe Taborda, extrenador de la selección femenina de Colombia.

Lo volvería a hacer 1 y mil veces. Mi legado será desde fuera, siempre con la bandera de la justicia, inclusión y equidad en la mano. Gracias por todos los mensajes bonitos 🫶🏼 https://t.co/O7p9sEdlGN — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) July 5, 2023

A su vez, contaron que la jugadora Daniela Montoya había sido vetada luego del Mundial de Canadá 2015 por denunciar que no se les realizó el respectivo pago del premio prometido por clasificar a los octavos de final del torneo mundialista.

“Lo volvería a hacer una y mil veces. Mi legado será desde fuera, siempre con la bandera de la justicia, inclusión y equidad en la mano. Gracias por todos los mensajes bonitos”, añadió Echeverri.

Rincón finalizó su mensaje deseándole buena suerte al país en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. “A ti, querido Mundial, no te olvides de Colombia y, por favor, déjala ante el mundo como una de las mejores selecciones, ¡y en una de las mejores posiciones al final de agosto!”, aseguró.

