Oficial: Néstor Lorenzo renovó con la selección de Colombia rumbo al Mundial 2030

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de Colombia, respaldando el proceso que inició en 2022. Foto: EFE - SASHENKA GUTIÉRREZ

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La selección de Colombia ya tomó una de las decisiones más importantes para su futuro. Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol ratificó la continuidad de Néstor Lorenzo como director técnico del equipo nacional, dándole respaldo al proceso que inició en 2022 y que ahora tendrá como próximos objetivos la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

La decisión fue oficializada este jueves 23 de julio, luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación en Bogotá, donde se confirmó la renovación del contrato del entrenador argentino, poniendo fin a las dudas que existían sobre su permanencia después de la participación de Colombia en la Copa del Mundo.

La Federación respaldó el proceso de Néstor Lorenzo

En el comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol destacó el trabajo realizado por Lorenzo desde su llegada al cargo hace cuatro años. Durante ese periodo, el técnico condujo a la Tricolor a un invicto de 28 partidos, consiguió el subcampeonato de la Copa América 2024 y logró la clasificación al Mundial de 2026.

Además, las cifras respaldan su gestión. Hasta el momento, el estratega ha dirigido 51 encuentros, entre compromisos oficiales y amistosos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

Con la renovación, la Federación reiteró su confianza en el proyecto deportivo encabezado por el entrenador argentino y confirmó que será el encargado de liderar el siguiente ciclo de la Selección Colombia.

Comienza una nueva etapa tras el Mundial de 2026

La continuidad de Lorenzo llega después de la participación colombiana en la Copa del Mundo, donde el equipo quedó a un paso de los cuartos de final.

La Tricolor fue eliminada por Suiza en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 durante el tiempo reglamentario. Colombia aspiraba a avanzar entre los ocho mejores del torneo, instancia en la que habría enfrentado a Argentina, pero volvió a sufrir uno de los problemas que marcaron su actuación mundialista: la falta de contundencia para convertir las opciones de gol.

Con el torneo ya finalizado, el cuerpo técnico y la Federación empezarán a trabajar en un nuevo proceso con la mirada puesta en la Copa América 2028 y, especialmente, en el Mundial de 2030.

México y Perú aparecen en el horizonte

El siguiente reto para la Selección Colombia será la próxima fecha FIFA de septiembre, cuando regresará a la competencia con partidos amistosos.

Según la información entregada por el periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, el primer compromiso sería frente a México, en un partido previsto para disputarse en Baltimore, Maryland, entre el 24 y el 26 de septiembre.

Posteriormente, el combinado nacional tendría programado otro amistoso contra Perú, encuentro que se jugaría el 8 de octubre en Miami, Florida.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol aún no ha confirmado los otros dos rivales que completarían el calendario internacional para esas fechas FIFA, aunque con la continuidad de Néstor Lorenzo ya oficializada, el nuevo ciclo deportivo de la Selección Colombia quedó formalmente en marcha.

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