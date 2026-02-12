Pa Maithé: la figura de la selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino 2026

Figura de la selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino 2026 Foto: FCF

Colombia llega a la última fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20 como líder, invicta y sin goles en contra. Hoy, a las 4:00 p. m., cerrará la fase contra Paraguay, que todavía no tiene asegurada su clasificación. No ha sido una selección deslumbrante, pero sí firme. Y en esa solidez el ataque ha estado respaldado por una santandereana que mostró su instinto goleador y eficacia en momentos claves.

Maithé López nació el 24 de enero de 2007 en Bucaramanga, la Ciudad Bonita de Colombia. Tierras santandereanas de futbolistas con gran...