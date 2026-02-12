Logo El Espectador
Pa Maithé: la figura de la selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino 2026

Con sus goles decisivos, Maithé López se convirtió en la figura del conjunto tricolor, que hoy cierra la fase de grupos contra Paraguay.

Juan Carlos Becerra
12 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Figura de la selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino 2026
Foto: FCF

Colombia llega a la última fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20 como líder, invicta y sin goles en contra. Hoy, a las 4:00 p. m., cerrará la fase contra Paraguay, que todavía no tiene asegurada su clasificación. No ha sido una selección deslumbrante, pero sí firme. Y en esa solidez el ataque ha estado respaldado por una santandereana que mostró su instinto goleador y eficacia en momentos claves.

Maithé López nació el 24 de enero de 2007 en Bucaramanga, la Ciudad Bonita de Colombia. Tierras santandereanas de futbolistas con gran...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

