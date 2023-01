Alexei Rojas: del fútbol como patria y porvenir

Alexei Rojas Fedorushchenko ha estado en convocatorias con la selección sub-17 y participó en los Juegos Bolivarianos en Valledupar, en 2022. / FCF

De vez en cuando recordamos que Albert Camus dijo que “la patria es en realidad la camiseta de la selección nacional”, y volvemos a ella porque Alexei Rojas Fedorushchenko personifica esta frase. Hace unos meses fue entrevistado por este diario junto a Fernando Rojas, su papá, y el arquero que pertenece a Arsenal, que creció en Inglaterra y que tiene también ascendencia rusa por su mamá, aseguró que “soy colombiano y quiero representar a mi país”.

Ya lo ha hecho. Estuvo con la selección sub-17, así como en la nómina que representó al país en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, el año pasado. Ahora tiene la oportunidad de vestir la camiseta de la selección nacional, esta vez en el Suramericano Sub-20, que arrancará mañana en Cali y que contará con Bogotá para las fases finales.

“Sé que esto solo es el comienzo de mi camino con la selección de Colombia y siguen cosas más grandes. Viene el Suramericano Sub-20 y después de eso quiero llegar a las mayores, jugar el Mundial 2026 y ser el titular allá. Tengo buenos planes y sé que los voy a lograr”, dijo Rojas en una entrevista para RCN.

En “La mejor de mi vida”, texto en el que el escritor argentino Eduardo Sacheri habla de su experiencia como guardameta, dice: “Para ser arquero lo más importante no es el talento, sino las agallas, la voluntad, los huevos. Por supuesto que hay que tener técnica, volar de palo a palo, achicar a los delanteros que entran con pelota dominada y descolgar centros, pero sobre todo, para ser arquero hay que estar dispuesto a tapar con la cara, la panza, las piernas, los dientes o la espalda, con lo que sea con tal de que la pelota no entre”.

Y esa valentía que señala Sacheri es la que tiene Rojas, que la demuestra en el arco, en una carrera que es corta, pero que está blindada por sus convicciones: “Tengo mis objetivos muy claros. Jugar en el Suramericano y mostrarle a toda la gente lo que puedo hacer, porque aunque esté jugando aquí en el Arsenal, que es un club grande de la Premier League, no quiero que me regalen nada. Quiero que me den todo por mérito, por mi trabajo y por mi calidad en la cancha”.

“Jugué en todas las posiciones, pero en el arco estaba más cómodo y, lo más importante, lo hacía bien. Me gustaba la responsabilidad, el liderazgo que exigía la posición. Era ideal para mí”, afirmó en la entrevista a este diario el año pasado. Desde los cuatro años es parte del Arsenal, pero desde antes, contaba su padre, como un juego de niño, pero como una intuición de su porvenir y de su destino, Alexei saltaba y se botaba al suelo para atajar cosas. Tal vez como un sueño de ser superhéroe, como todos alguna vez lo imaginamos en la infancia. Pero lejos de la capa, sus hazañas estarían de ahí en adelante bajo los tres palos.

De Rusia tal vez es del país que menos se nutre en términos deportivos. Por crecer y hacer su carrera en Inglaterra tiene referentes y elementos que ya lo componen a él como jugador y como persona de la idiosincrasia inglesa. De Colombia también lo hace porque desde casa le inculcaron su sentido de pertenencia por su país. Peter Cech, que se hizo ídolo en Chelsea, pero también pasó por Arsenal, es uno de sus espejos. Los otros son David Ospina -que atajó entre 2014 y 2018 en los Gunners, y René Higuita, que fue inspiración para muchos por sus piruetas y su capacidad para traspasar los límites de un portero y jugar más adelantado.

Alexei Rojas y los otros referentes de Colombia para el Sudamericano Sub 20

Además del guardameta de 17 años, en Colombia la lupa está puesta en otros jugadores que pueden destacarse en el Suramericano que se jugará hasta el 12 de febrero. Uno de ellos es (¿o era?) Jhon Jáder Durán, que jugaba en el Chicago Fire, y el lunes se confirmó que sería uno de los fichajes de Aston Villa -que lo compró por US$22 millones-. Debido a esto, el jugador de 19 años tuvo que viajar a Inglaterra para cumplir con los requerimientos del club y abandonar la concentración de la selección para el Suramericano.

Del exterior también se podría destacar Juan David Fuentes, jugador de las inferiores de Barcelona, que con 19 años es otra de las apuestas de la selección nacional. Es volante, zurdo y juega regularmente como extremo.

A nivel nacional podrían mencionarse los casos de Kevin Mantilla, central de Independiente Santa Fe, que el año pasado tuvo varios minutos en la Liga BetPlay y es una de las promesas del cuadro cardenal y del fútbol colombiano; también se podría destacar Óscar Cortés, volante 10 de la sub-20 y canterano de Millonarios, líder y creativo en sus equipos, y Alexis Castillo Manyoma, de Cortuluá, mediocampista, que se caracteriza por su velocidad y gambeta.

