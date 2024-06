Pibe Valderrama:“Colombia se ganó el título de favorita porque juega bien”

Carlos el Pibe Valderrama durante una entrevista con Caracol Radio en Houston. Foto: Caracol Radio

La selección de Colombia ya está lista para enfrentar a Paraguay en su debut en la Copa América de Estados Unidos 2024. En una entrevista con Caracol Radio, Carlos “Pibe” Valderrama, exjugador histórico de la Tricolor, resaltó el momento positivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y afirmó que en esta ocasión, el equipo nacional es el más probable para levantar el trofeo.

“No es suerte, usted sabe que es así. Uno gana un partido de suerte, pero son 23 partidos y el equipo ha jugado bien. Esto es fútbol, si uno juega bien, va a ganar”, dijo el Pibe. “Se ve, la alegría se ve en el equipo. Si tú estás contento en la vida, estás bien y ese equipo está contento”.

Valderrama también habló sobre el favoritismo que tiene la selección de Colombia en esta Copa América. “Sí, es que cuando uno juega bien lo ponen de favorito, a uno no lo ponen de favorito porque juega mal. La Selección se ganó eso, ese título de favorito se lo ganó, eso no lo inventamos nosotros, en el fútbol no se puede inventar. Cuando tú duras 23 partidos invictos, es porque tienes algo”.

“Paraguay siempre ha sido difícil, este es un campeonato difícil, esta es la Copa América, hay que ganar, jugando bien. A mí no me gusta ganar como sea, yo soy exigente porque el fútbol es jugando bien, la alegría, va a jugar bien y va a ganar”, respondió Valderrama sobre el primer rival de Colombia en la cita continental.

¿Cuándo debuta la selección de Colombia en la Copa América 2024?

El lunes 24 de junio, Colombia y Paraguay debutarán en la Copa América 2024. El juego tendrá lugar en Houston, Texas, en el Estadio NRG de Houston, Texas. Los Cafeteros, liderados por Néstor Lorenzo, han obtenido solo un campeonato, el de la Copa América 2001, pero tienen fe en su equipo actual para lograr un boleto a la final.

Los cafeteros llevan 23 partidos sin perder, incluidos 18 triunfos, ocho de ellos en sus últimas presentaciones. Desde que el argentino asumió las riendas de la selección son 20 juegos invictos.

Sin perder desde febrero de 2022 (1-0 contra Argentina), los cafeteros se entusiasman con ganar su segunda corona en el torneo tras la conseguida en casa en 2001.

El último encuentre entre ambas selecciones fue en las eliminatorias para el Mundial del 2026 y la Colombia ganó 1-0. En el historial de partidos por la Copa América, cada equipo tiene cinco victorias y un empate.

