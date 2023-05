‘Piscis’ Restrepo, nuevo director de las juveniles de la selección de Colombia

Directo técnico Selección Colombia Sub 20 durante entrenamiento previo al campeonato suramericano Sub 20 en 2013 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol, anunció que Carlos ‘Piscis’ Restrepo fue designado como nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles y asumirá este rol desde el próximo mes de junio.

Será fundamental en el esquema de desarrollo de la FCF, con el fin de coordinar los procesos técnicos y deportivos de los combinados nacionales en las categorías, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, liderando los diferentes grupos de trabajo y promoviendo las acciones de planeación, programación, integración, ejecución y verificación de actividades tendientes, a la consolidación de las selecciones nacionales de fútbol en sus diferentes modalidades y categorías.

Carlos "Piscis" Restrepo se suma al equipo de trabajo de la Federación Colombiana de Fútbol.



“Hace tiempo veníamos buscando un perfil que se ajustara a las necesidades de este cargo con una persona que tuviera experiencia en trabajo de selecciones, clubes, fútbol juvenil y el ‘Piscis’, además de cumplir con todos estos requisitos, es un excelente ser humano que viene a complementar el área de desarrollo de la FCF, aportando toda su experiencia”, declaró Iván Novella, director de Desarrollo y Selecciones de la FCF.

Con esta posición, la FCF busca dentro del marco del proyecto “Fútbol Con Futuro”, la articulación de una identidad y estructura de trabajo que se implemente en todas las fases formativas de la Selección Colombia, integrar los diferentes grupos bajo modalidades de lineamientos específicos, realizar seguimiento a los distintos cuerpos técnicos, acompañar el proceso de “scouting” en las diversas regiones del país y apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros jugadores y staff técnico.

“Es una nueva oportunidad que asumimos con gran responsabilidad en nuestro regreso a la Federación Colombiana de Fútbol. El compromiso es muy grande con el fútbol de nuestro país, porque vamos a trabajar con toda la estructura actual del fútbol formativo. Creemos que tenemos el potencial para consolidar jugadores con mentalidad campeona y así llegar a los resultados esperados. Agradecido por la confianza que deposita en mí, el presidente de la Federación y el Comité Ejecutivo, además, del respaldo del director técnico de la Selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo, quien fue fundamental para sumarme a este cargo”, manifestó Carlos ‘Piscis’ Restrepo, nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles.

Entre la amplia experiencia de Carlos ‘Piscis’ Restrepo en el fútbol, se encuentra la dirección técnica de la Selección Colombia Sub 20, integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores y oficiar como director técnico de diferentes clubes profesionales.

