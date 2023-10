¿Por qué Cuadrado no fue convocado a la selección de Colombia?

Juan Guillermo Cuadrado ha sido una ficha clave para la selección de Colombia en los últimos años. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Ya está todo listo para el duelo entre Colombia y Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Conmebol. La Tricolor enfrentará a los charrúas desde las 3:30 p. m. en el Metropolitano de Barranquilla y tendrá que salir a la cancha con la intención de ganar para afianzar su camino rumbo al Mundial de 2026.

Sin embargo, esta convocatoria fue difícil para Néstor Lorenzo, ya que no pudo contar con su pareja habitual de centrales, Yerry Mina y Jhon Lucumí; su volante de contención, Jefferson Lerma y tampoco con su capitán, Juan Guillermo Cuadrado.

🇨🇴 Convocados Selección Colombia 🇨🇴



Primera convocatoria para Willer Ditta #CruzAzul



Regresan: Kevin Mier, Frank Fabra, Cristian Borja, Yerson Mosquera, Kevin Castaño, Frank Fabra, Diego Valoyes



No están Jhon Córdoba, Juan Guillermo Cuadrado, JuanFer Quintero y Devis Vásquez.… pic.twitter.com/DSFMNubh2Z — Guillermo Arango (@guilloarango) October 5, 2023

El nacido en Necoclí, Antioquía, no pudo ser tenido en cuenta debido a una lesión en la unión miotendinosa del músculo recto femoral del muslo izquierdo. Pese a que Cuadrado ya estaba entrenando con Inter de Milán, el cuadro italiano le solicitó a la Federación Colombia de Fútbol no convocarlo para que no tuviera una recaída.

“Bendiciones mi sele. Mucho combo, con toda para estas fechas, Dios los bendiga”, aseguró Cuadrado en Instagram, hace unos días, tras conocerse la lista de convocados que enfrentarán a Uruguay este jueves y a Ecuador el martes.

🇨🇴Jugadores de Selección Colombia con más partidos disputados en eliminatorias CONMEBOL:



🇨🇴54 David Ospina

🇨🇴54 Mario Yepes

🇨🇴43 Juan Guillermo Cuadrado

🇨🇴41 Falcao García

🇨🇴40 James Rodríguez

🇨🇴36 Carlos Sánchez

🇨🇴35 Iván Córdoba

🇨🇴33 Luis Amaranto Perea

🇨🇴29 Juan Pablo Ángel pic.twitter.com/YqZUUz9mbI — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) October 11, 2023

Cuadrado salió sustituido para el segundo tiempo por Jorge Carrascal en el duelo contra Venezuela en la primera fecha y no jugó ante Chile en la segunda jornada.

¿Cuál sería la titular de Colombia ante Uruguay?

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Déiver Machado; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal; Jhon Arias, Rafael Santos Borré, Luis Díaz.

