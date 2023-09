¿Por qué David Ospina no está convocado con la selección de Colombia?

David Ospina, referente de la selección colombiana. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

David Ospina es una de las grandes ausencias de la selección de Colombia para las dos primeras fechas de la eliminatoria al Mundial 2026, que se hará en Estados Unidos, México y Canadá.

Junto a otros referentes, como Radamel Falcao García, el arquero no fue tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo en su primera convocatoria oficial con el combinado nacional.

Mire: “Toda Colombia con ustedes”: Falcao a la selección

El portero, no obstante, no fue convocado por una razón diferente a la del goleador, que no está en el equipo por su discreto rendimiento y presente en el fútbol español.

Toda Colombia con ustedes. Mis mejores deseos y bendiciones para el partido de hoy. Vamos Colombia 🇨🇴 https://t.co/liW2jSuogI — Radamel Falcao (@FALCAO) September 7, 2023

La razón de la ausencia de David Ospina en la selección de Colombia

David Ospina está en la órbita de Néstor Lorenzo. Sin embargo, el arquero lleva varios meses lesionado y por eso no fue convocado.

De hecho, desde su llegada a Arabia Saudita, donde juega para Al-Nassr, el antioqueño prácticamente no pudo jugar.

También: ¿Cuánto cuesta Luis Díaz? Su precio supera el valor de toda la nómina de Venezuela

Incluso, Lorenzo, que llegó hace más de un año, no ha podido casi contar con el guardameta, que desde que salió de Napoli ha tenido muy poca continuidad.

Su presente es grave. Aunque ya está regresando a los entrenamientos, parece que su futuro en Arabia se está complicando.

El presente de David Ospina en Arabia Saudita

Desde hace varias semanas, David Ospina se reincorporó a los entrenamientos de Al-Nassr. Vale recordar que el arquero tuvo una lesión de codo que lo sacó de las canchas desde enero pasado.

También: ¡Grande, Molano! Estos son todos los 38 triunfos colombianos en la Vuelta a España

Sin embargo, su continuidad en el equipo está en duda, ya que al parecer el arquero no odría ser inscrito.

En el último mercado de fichajes, en el que Arabia Saudita sacudió Europa, Al-Nassr, que trajo a Sadio Mané para acompañar a Cristiano Ronaldo, entre otros jugadores, copó el cupo de extranjeros, por lo que David Ospina ya no podría ser inscrito.

Un dolor de cabeza para el colombiano, que tiene dudas sobre su futuro inmediato.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador