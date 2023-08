¿Por qué Dominic Colombia no volverá a vestir la camiseta de la selección?

Dominic Colombia, influencer alemán, quien hace contenido exaltando la cultura colombiana desde hace ocho años. Foto: Dominic Colombia

Las redes sociales estallaron en las últimas horas luego de que se conociera una solicitud sin precedentes. El influencer alemán Dominic Colombia, quien desde hace ocho años ha hecho videos exaltando la cultura del país, expresó en sus redes sociales que ya no volverá a ponerse la camiseta de la selección de Colombia.

Esta decisión se da luego de que la Federación Colombiana de Fútbol le solicitó retirar algunos de sus videos de sus redes sociales en los que hace contenido publicitario vistiendo la camiseta de la selección. Según la FCF, esto tendría problemas relacionados con los derechos de imagen y de patrocinadores de la ‘tricolor’, y de no eliminar el contenido, podrían emprender acciones legales en su contra.

“A nuestro juicio, se está habiendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”, aseguró la federación en un comunicado.

“Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, comentó.

“Quiero expresar que dentro de los ocho años que llevo viviendo en Colombia, nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo. Siempre me ha encantado ponerme la camiseta de la selección porque sentí una conexión especial con el país que tanto amo”, aseguró Dominic.

“Me parece rara la ley colombiana en ese sentido, pero lo que realmente quiero expresar es que estoy supremamente triste y decepcionado”, agregó el alemán, quien hace algunos meses fue condecorado con la cinta presidencial, honor de excelencia y con la cruz de la solidaridad social 2022.

“¿Qué tal esto?, ¿cómo me hace sentir esto?, ¿saben cuánto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales? Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”, sentenció.

Pese a su tristeza, el alemán aseguró que seguirá apoyando a la selección de fútbol de Colombia y queriendo al país, pero sin vestir la camiseta ‘tricolor’.

La gran mayoría de los usuarios de las redes sociales decidieron expresar su apoyo a Dominic y rechazar la solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol.

