¿Por qué no juega Daniel Muñoz de titular en el Colombia vs. Portugal?

Néstor Lorenzo decidió salir al campo con Santiago Arias como titular. Foto: EFE - Francisco Guasco

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En el duelo decisivo con Portugal, una de las mayores sorpresas en la formación de Colombia no estuvo en el ataque ni en el mediocampo, sino en la defensa. Daniel Muñoz, uno de los futbolistas más determinantes del equipo y autor de dos goles en las dos primeras fechas del Mundial, no apareció en la alineación titular, una decisión que rápidamente llamó la atención por el nivel que había mostrado durante el torneo.

¿Por qué Daniel Muñoz no fue titular contra Portugal?

El técnico Néstor Lorenzo había anticipado en la previa que realizaría modificaciones para el cierre de la fase de grupos del Mundial. Con varios jugadores al límite de la suspensión por acumulación de tarjetas, la expectativa era que esos futbolistas fueran los principales candidatos a descansar.

Sin embargo, la decisión del cuerpo técnico fue diferente. De los tres jugadores apercibidos, solo Johan Mojica salió de la formación inicial, cediéndole su lugar a Deiver Machado.

Además, Lorenzo también modificó el frente de ataque, donde Jhon Córdoba ingresó en reemplazo de Luis Suárez.

La ausencia que más sorprendió

El cambio que más impacto generó fue el de Daniel Muñoz. El lateral derecho llegaba como una de las grandes figuras de Colombia en el Mundial, luego de marcar dos goles en dos partidos y de cumplir un papel determinante en el compromiso anterior frente a RD Congo.

Durante la semana, Muñoz trabajó con total normalidad y no presentó molestias físicas, por lo que su ausencia en el once inicial no respondió a una lesión.

En su lugar, el elegido fue Santiago Arias, mientras que Muñoz esperó su oportunidad desde el banco de suplentes.

La explicación de Néstor Lorenzo

Antes del comienzo del encuentro, el entrenador argentino explicó el motivo de la decisión y dejó claro que la modificación obedeció a una cuestión física y de manejo de cargas.

"Buscamos refrescar. Se hizo un desgaste muy grande en los partidos anteriores en las bandas. Necesitamos estar con todo hoy así que había que hacerlo“, señaló Lorenzo en la entrevista previa al compromiso.

Con esa explicación, el seleccionador dejó en evidencia que la suplencia de Daniel Muñoz no estuvo relacionada con un problema físico ni con una decisión disciplinaria, sino con la intención de administrar el esfuerzo de uno de los jugadores que más recorrido ha tenido por las bandas durante las dos primeras presentaciones de Colombia en la Copa del Mundo.

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