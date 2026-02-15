Logo El Espectador
Presente y futuro en el arco colombiano: Luisa Agudelo, figura de la selección de Colombia

La guardameta caleña finalizó la fase de grupos con la valla invicta y jugará con San Diego Wave al término del campeonato continental.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Luisa Agudelo tiene 18 años y un presente que no admite diminutivos. Lo que ha conseguido en los últimos meses la confirma como una de las arqueras más sólidas del fútbol colombiano. El Sudamericano Sub-20 en Paraguay es el escenario inmediato, pero su historia reciente demostró la consolidación de un proceso que la puso, muy temprano, en el centro del arco nacional.

Capitana y figura del equipo que dirige Carlos Paniagua, Agudelo fue determinante para que Colombia avanzara al Hexagonal final con autoridad. La Tricolor terminó primera del...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

PremiumEE

 

