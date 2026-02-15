Presente y futuro en el arco colombiano: Luisa Agudelo, figura de la selección de Colombia

La guardameta caleña finalizó la fase de grupos con la valla invicta y jugará con San Diego Wave al término del campeonato continental. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Luisa Agudelo tiene 18 años y un presente que no admite diminutivos. Lo que ha conseguido en los últimos meses la confirma como una de las arqueras más sólidas del fútbol colombiano. El Sudamericano Sub-20 en Paraguay es el escenario inmediato, pero su historia reciente demostró la consolidación de un proceso que la puso, muy temprano, en el centro del arco nacional.

Capitana y figura del equipo que dirige Carlos Paniagua, Agudelo fue determinante para que Colombia avanzara al Hexagonal final con autoridad. La Tricolor terminó primera del...