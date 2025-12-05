Logo El Espectador
¿Qué esperar de Portugal, Uzbekistán y el otro rival de rival de Colombia?

La tricolor, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, ya conoce su camino mundialista: un grupo accesible en el papel, pero lleno de amenazas que exigirán la mejor versión de la tricolor.

Daniel Bello
Daniel Bello
06 de diciembre de 2025 - 01:18 a. m.
Portugal y Uzbekistán son rivales fijos de Colombia en el próximo mundial. Entre RD Congo, Nueva Caledonia y Jamaica saldrá otro rival de la tricolor en la fase de grupos.
Foto: Archivo Particular

La selección de Colombia conoció este viernes cuáles serán sus rivales en la próxima edición de la Copa del Mundo, la cual se va a celebrar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Será la sexta participación de la tricolor en la máxima cita.

El onceno dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un equipo aún por definir. Esa plaza pendiente se definirá en marzo próximo entre las selecciones de la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Colombia debutará en esta edición...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

luamo(itkq6)Hace 19 minutos
Todo esta bien y la gente se informa...Pero donde jugara Colombia...En cual de los tres paises...? Mexico, USA, o Canada...Las opciones son de que Colombia jugara en USA, o Mexico... Lógico USA es la mejor plaza para Colombia.. pero acá no se informa sobre este aspecto
