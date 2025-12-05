¿Qué esperar de Portugal, Uzbekistán y el otro rival de rival de Colombia?

Portugal y Uzbekistán son rivales fijos de Colombia en el próximo mundial. Entre RD Congo, Nueva Caledonia y Jamaica saldrá otro rival de la tricolor en la fase de grupos. Foto: Archivo Particular

La selección de Colombia conoció este viernes cuáles serán sus rivales en la próxima edición de la Copa del Mundo, la cual se va a celebrar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Será la sexta participación de la tricolor en la máxima cita.

El onceno dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un equipo aún por definir. Esa plaza pendiente se definirá en marzo próximo entre las selecciones de la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Colombia debutará en esta edición...