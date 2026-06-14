¿Quién es Anthony Taylor, el árbitro designado para el partido entre Uzbekistán y Colombia?

Anthony Taylor durante un partido entre Manchester City y Manchester United. Foto: EFE - PETER POWELL

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Cada vez falta menos para el estreno de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y poco a poco se conocen más detalles de lo que será esa primera aparición de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la séptima participación mundialista de la tricolor en su historia.

El escenario del debut es el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México, el mismo recinto en el que tuvo lugar la ceremonia inaugural de este certamen, con la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica. Se trata de uno de los templos más importantes en la historia del fútbol mundial, con capacidad para más de 85 mil personas.

No hay ningún antecedente entre Colombia y Uzbekistán, no solo en torneos oficiales, sino tampoco en encuentros amistosos. Los de Asia Central están dirigidos por el histórico defensor italiano Fabio Cannavaro y tienen entre sus figuras al central Abdukhodir Kusanov y al delantero Eldor Shomurodov.

Más allá de eso, se espera que la tricolor tenga el dominio de la pelota. Uzbekistán es un equipo de corte defensivo, que sale con tres centrales en el fondo y que previsiblemente esperará atrás buscando el contragolpe para hacerle daño al combinado nacional. Lorenzo sabe que tendrá la posesión y deberá evitar la desesperación si el marcador tarda en abrirse.

Anthony Taylor, el árbitro designado para dirigir Colombia vs. Uzbekistán

A propósito de este duelo, la organización confirmó al árbitro que impartirá justicia en la primera jornada del Grupo K. El elegido es el inglés Anthony Taylor, nacido hace 47 años en Wythenshawe, a las afueras de la ciudad de Mánchester, quien Cuenta con escarapela FIFA desde 2013.

Taylor debutó en la Premier League en 2010 y acumula más de 785 partidos dirigidos en su carrera, incluyendo 38 encuentros en la UEFA Champions League. En la última temporadapitó 44 partidos, en los que mostró 4 tarjetas rojas y sancionó 10 penaltis. A lo largo de su carrera acumula un promedio de una expulsión cada cinco partidos.

Entre sus señalamientos más destacados figuran dos finales de la FA Cup, ambas entre Chelsea y Arsenal (2017 y 2020), la Supercopa de la UEFA 2020 entre Bayern Múnich y Sevilla, la final de la Europa League 2022-23 y la semifinal de Champions League de 2024 entre Borussia Dortmund y PSG.

El colegiado británico ya sabe lo que es pitar en una cita orbital, pues antes estuvo en el Mundial de Catar 2022, donde dirigió dos duelos, ambos en la fase de grupos: Corea del Sur vs. Ghana y Croacia vs. Bélgica.

En el Estadio Azteca, Taylor estará acompañado sobre las bandas por sus compatriotas ingleses Gary Beswick y Adam Nunn, quienes harán las veces de jueces de línea. El costarricense Juan Calderón fungirá como cuarto árbitro, mientras que Juan Carlos Mora, también de Costa Rica, actuará como árbitro asistente suplente.

Colombia, ansiosa por que ruede el balón en este Mundial, deberá superar tres duelos en la fase de grupos. Tras medirse con Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Azteca, enfrentará a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio en Guadalajara, y cerrará la primera ronda el sábado 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

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