Radiografía Mundial Sub-20: Récords de goles y la histórica eliminación de Brasil

La primera fase del Mundial Sub-20 en Chile dejó datos que marcan tendencia: todos los equipos convirtieron, Japón y Marruecos impusieron autoridad y Brasil, cinco veces campeona, cayó por primera vez antes de octavos.

07 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
La fase de grupos del Mundial Sub-20 en Chile concluyó, y el torneo ya dejó su primera gran postal: un campeonato vibrante, con cifras notables, selecciones que confirman su crecimiento y una sorpresa mayúscula que marcará la historia del fútbol juvenil. Colombia consiguió su pase como líder invicta de su grupo; en la otra cara de la moneda, Brasil, el gigante que parecía intocable, sufrió una eliminación que pocos creían posible.

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Banano(52366)Hace 29 minutos
Demasiado blando y condescendiente con nuestra selección Colombia. En muchos pasjes se vió un equipo desconcentrado e ingenuo. No descolló ningun jugador en ataque y si siguen así, se devolverán pronto a casa.
