Radiografía Mundial Sub-20: Récords de goles y la histórica eliminación de Brasil

La primera fase del Mundial Sub-20 en Chile dejó datos que marcan tendencia: todos los equipos convirtieron, Japón y Marruecos impusieron autoridad y Brasil, cinco veces campeona, cayó por primera vez antes de octavos. Foto: EFE - Benjamín Hernández

La fase de grupos del Mundial Sub-20 en Chile concluyó, y el torneo ya dejó su primera gran postal: un campeonato vibrante, con cifras notables, selecciones que confirman su crecimiento y una sorpresa mayúscula que marcará la historia del fútbol juvenil. Colombia consiguió su pase como líder invicta de su grupo; en la otra cara de la moneda, Brasil, el gigante que parecía intocable, sufrió una eliminación que pocos creían posible.

La primera ronda dejó 107 goles y partidos intensos. Más de 45 mil personas colmaron el Estadio Nacional Julio...