Rafael Santos Borré: “Colombia es un país rico en calidad técnica”

Un día menos para el regreso de Colombia en las eliminatorias a Catar 2022. Ayer hablaron Juan Fernando Quintero, Stefan Medina y Yerson Candelo; hoy el turno era para Rafael Santos Borré, Gustavo Cuéllar y Dairon Mosquera. Los tres jugadores del combinado nacional dieron más detalles del ambiente que viven los dirigidos por Reinaldo Rueda de cara al partido contra Bolivia, en La Paz, este jueves 2 de septiembre.

Santos Borré, delantero del Eintracht Frankfurt habló de su adaptación al fútbol alemán y de lo que significa volver a hacer parte de la convocatoria de la selección para la triple fecha de las eliminatorias a Catar 2022: “Contento de estar nuevamente representando a mi país, es un orgullo enorme, una felicidad muy grande. Estoy cómodo en Alemania. Me he sentido muy feliz del lugar donde llegué, un club con un gran proyecto, con crecimiento y jugadores jóvenes. La liga me ha sorprendido, es muy competitiva, se nota en el talento de los jugadores y la velocidad del juego, con pocos toques. Quiero poner en práctica lo que he aprendido en la Bundesliga acá en la selección”.

Borré, que afirmó estar a disposición de las indicaciones de Reinaldo Rueda, habló sobre el regreso de Falcao a la convocatoria y las opciones que tiene Colombia en ataque: “Cada uno tiene sus fortalezas y virtudes. Somos muchos delanteros, tanto los que estamos acá como los que no fueron citados, son muchas opciones las que tiene el profe. Somos un país rico en calidad técnica, en jugadores de habilidad; eso nos permite tener variedad y es muy bueno para nosotros. (...) “Falcao le da jerarquía a nuestra Selección, le da nombre y peso. Para nosotros es muy importante, es uno de nuestros capitanes. Nuestro ataque es diferente teniéndolo a él y genera preocupación en las demás selecciones”.

Sobre el partido contra Bolivia el próximo jueves y la forma en que han estudiado la identidad del equipo, el delantero colombiano contó que: “Es un rival que intenta ir por fuera, tirar centros y buscar a Marcelo Moreno Martins, su delantero de área. Hacen transiciones rápidas cuando tienen espacios y, con el tema de la altura, prueban mucho de media distancia. Tratan de hacerlo siempre que están de local. Lo importante es que estemos sólidos y nuestra estrategia. Si estamos bien nos podemos llevar una alegría de acá”.

Gustavo Cuéllar, que ha ido adquiriendo protagonismo en el mediocampo de Colombia, también habló sobre la forma en que han estudiado al rival de este jueves y aseguró que: “Un punto clave para mí, personalmente, va a estar en las transiciones. Cuando estemos atacando ellos van a aprovechar el esfuerzo que estemos haciendo para buscar los espacios y contraatacarnos. Vamos a tener que estar bien equilibrados, parados atrás, para tratar de soportar esos primeros 15 minutos en los que ellos son muy fuertes”.

El mediocampista colombiano habló de la solidaridad como un valor fundamental para jugar en la altura, y afirmó también que se tiene claridad dentro del plantel para entender y aplicar lo estudiado con Reinaldo Rueda: “Es importante que tenemos varios jugadores que nos conocemos de un tiempo largo. Tenemos algunos conceptos claros acerca de lo que quiere el Profe en el funcionamiento del equipo. (...) Ya hemos empezado a construir una memoria táctica en el proceso que llevamos con el Profesor Rueda. Esperamos sacar los mejores resultados en esta triple fecha. (...) Tenemos conocimiento de lo que él quiere. Independientemente del sistema debemos ser muy solidarios y respetar el plan de juego”.

Dairon Mosquera, lateral de Santa Fe que fue el último convocado para esta triple fecha de eliminatorias por parte de Reinaldo Rueda, también habló sobre estos días de trabajo y contó que: “Independientemente de los que jugamos en la altura, estamos preparándonos para que el profe sea quien tenga la duda de a quién pone y a quién no. Nuestro trabajo es ponérsela difícil y que ya sea él quien escoja. Nos trabajamos al cien para que el profe nos tenga en cuenta en La Paz o en los otros partidos”.