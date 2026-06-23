Ramón Jesurun habló del futuro de Néstor Lorenzo en Colombia, ¿qué dijo?

Técnico de la Selección Colombia de mayores en compañía del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) Ramón Jesurún durante la celebración de los doce años del programa Los Informantes Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, se refirió este martes a la continuidad de Néstor Lorenzo al frente del seleccionado mayor masculino. Las declaraciones se produjeron en la previa del duelo entre Colombia y la República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial de Norteamérica 2026.

El dirigente conversó con el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, pocas horas antes del pitazo inicial en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara. En ese diálogo, Jesurun abordó varios temas relacionados con el presente del combinado tricolor y se detuvo en particular en lo que podría ser el futuro del técnico argentino al frente del equipo nacional.

Lorenzo asumió la dirección técnica de la selección en junio de 2022 con el mandato concreto de clasificar al país al Mundial de 2026. Su contrato con el combinado tricolor tiene vigencia hasta el cierre de nuestra participación en el torneo, pero Jesurun dejó en claro que la puerta de una renovación está abierta y que el asunto se definirá en las próximas semanas.

“Lo de Lorenzo es muy claro, es el técnico de nuestra selección. Esperemos que con él las cosas continúen. Es la idea que tenemos. Sí, claro, el mundial es un punto de referencia que fue al fin y al cabo por el cual todas las selecciones contratan a sus técnicos”, afirmó Jesurun en su diálogo con Poveda.

En sus cuatro años como timonel de la tricolor, Lorenzo dirigió 45 partidos, con un balance de 27 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Clasificó a Colombia como tercera de la eliminatoria sudamericana, condujo al equipo a la final de la Copa América 2024, y logró triunfos históricos ante selecciones como Brasil, Alemania, España y Uruguay.

El propio Jesurun complementó sus palabras sobre el tema Lorenzo diciendo que los resultados en esta cita orbital serán claves para tomar una decisión: “El objetivo es clasificatorias y llegar al mundial. Lo hemos cumplido con él, que era nuestro propósito. Ya miraremos, repito, en las próximas semanas cuál va a ser el futuro de todos.”

El compromiso de este martes es de enorme trascendencia para el conjunto tricolor. Una victoria sobre la República Democrática del Congo en el Estadio Akron dejaría a Colombia matemáticamente clasificada a los dieciseisavos de final del torneo, con una jornada aún por disputarse en la fase de grupos.

Ese último partido será frente a Portugal, en lo que ya se antoja como el duelo más exigente del Grupo K para la tricolor. El compromiso está programado para el viernes 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, y podría definir el liderato del grupo si Colombia llega con el boleto rumbo a la próxima ronda asegurado.

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