Ramón Jesurún: “La nacionalidad del técnico de Colombia puede ser cualquiera”

Apareció Ramón Jesurún. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló esta mañana para Caracol Radio sobre la salida de Reinaldo Rueda, que se anunció ayer, y lo que será la búsqueda de su reemplazo en el banquillo de la selección de Colombia.

Sobre la salida de Rueda, Jesurún comentó que: “Se terminó en ciclo, un periodo que no fue exitoso, todos apuntábamos a clasificar y el proyecto no se logró, y ayer, de común acuerdo y más por decisión casi que de él, quedó terminada la relación con Rueda, agradeciéndole todo lo que hizo, los esfuerzos que se hicieron, pero en lo deportivo no se lograron los objetivos que teníamos y fue doloroso, porque se trata de un gran ser humano y no es fácil tomar estas decisiones”.

Rueda fue anunciado el 14 de enero de 2021. El entrenador caleño dejó la selección de Chile -que también se quedó por fuera del mundial-, para asumir su cargo como técnico de Colombia. Desde ese entonces y hasta hoy, la tricolor disputó 22 partidos entre eliminatorias, Copa América y un amistoso.

De esos 22 partidos, ganó siete, empató diez y perdió cinco, para un rendimiento del 46,9 %. En las eliminatorias, Colombia ganó cuatro compromisos, empató siete y perdió tres; por Copa América salió victoriosa en dos juegos, igualó en tres y perdió dos. El único amistoso que se jugó lo ganó la tricolor, que fue contra Honduras. En ese compendio de compromisos, el combinado nacional anotó 23 goles y recibió 16.

“No tenemos preferencia, lo ideal es buscar a la persona, empezar a buscar alguien especializado en selecciones, aunque todos tuvieron una primera vez. La nacionalidad puede ser cualquiera. Estamos en la búsqueda”, aseguró Jesurún, quien también dijo que hay que “hacerlo con calma, pendientes de tomar una decisión que sea acertada y cualquier nombre despertara polémica, el fútbol es así. Intentamos desde hoy estar en la búsqueda de esa persona que consideremos es la ideal para este proceso”.

En la prensa y la opinión pública se ha hablado de Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador; Ricardo Gareca, técnico de Perú o Marcelo Bielsa, que fue hace poco entrenador de Leeds, de Inglaterra, como posibles reemplazos. Sin embargo, el dirigente de la FCF aclaró que: “No hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que dicen tener el técnico ideal. Lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento; Bielsa no lo menciono porque él no tiene vinculo”.

Finalmente, sobre las críticas a la dirigencia por no haber clasificado al mundial de Catar, Jesurún concluyó que: Siempre los culpables son los directivos, pero entregamos todo. Cuando clasificamos a los mundiales no fuimos los mejores directivos, los mejores fueron técnicos y jugadores, y ahora cuando se pierde son los directivos. La Federación trabaja en muchos frentes. Que nos evalúen también por otras cosas. En la asamblea los verdaderos dueños del fútbol nos reeligieron por 4 años”.

