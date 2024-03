Ramón Jesurún le cerró las puertas a Bogotá como casa de la selección de Colombia

Ramón Jesurún Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Luego del lanzamiento de las nuevas camisetas de la selección de Colombia, la tricolor de Néstor Lorenzo anunció a sus 26 convocados para enfrentar dos juegos amistosos en Europa.

El viernes 22 de marzo enfrentará a la selección de España en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra a las 3:30 p.m., luego se medirá ante su similar de Rumania el martes 26 de marzo a las 2:15 p.m. en el estadio Metropolitano de Atlético de Madrid.

El torneo es el gran objetivo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo en 2024, pues las eliminatorias se reiniciarán, apenas, hasta la segunda mitad del año.

En #SinAnestesia Ramón Jesurún contestó sobre uno de los temas más polémicos alrededor de la Selección Colombiana de Fútbol, el de la reventa de las boletas para sus partidos en el país. "Fiscalía no encontró a ningún directivo involucrado con temas de reventa" @Melquisedec70 pic.twitter.com/BzVHxsvlXH — La Luciérnaga (@LaLuciernaga) March 15, 2024

Sin embargo, en las últimas horas, se generó una polémica en redes sociales tras las palabras de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en el programa ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+.

Entre diversos temas, al presidente de la FCF le cuestionaron acerca de la posibilidad de que los aficionados de la tricolor puedan ver al equipo nacional en otras ciudades, aparte de Barranquilla, pero su respuesta fue clara.

“No se puede ser injusto con Barranquilla. Barranquilla es una ciudad pletórica, amable y entregada históricamente a la selección. Las grandes clasificaciones a los Mundiales las hemos conseguido allá”, dijo.

“Barranquilla tiene el estadio más grande del país, un aforo de 47 mil personas y no necesariamente la parte económica, pero el mayor público de colombianos puede ver a su selección. Fisiológicamente, está claro y contundente, que el mejor sitio para jugar es Barranquilla, lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores, los jugadores estrellas de la selección y todos dicen, ‘no nos cambien de Barranquilla (...) a Néstor Lorenzo le encanta Barranquilla’”, agregó Jesurún.

#SinAnestesia ¿Es hora de cambiar la sede de la selección? ¿Ya no debería jugar en Barranquilla? Esto contestó Ramón Jesurún, presidente de la FCF. pic.twitter.com/0C3tfXH7Qk — La Luciérnaga (@LaLuciernaga) March 15, 2024

“Si hay una ciudad que envuelve a la selección, ocho o nueve días antes de un partido está toda la ciudad con las banderitas, los taxistas, la gente de los hoteles, la gente de todas partes. Uno no puede cambiar a Barranquilla cuando no nos ha fallado en nada. Además, las autoridades nos adoran en el fútbol, todo lo que les pedimos nos lo dan. Hoy por hoy, en Eliminatorias, por lo menos, Barranquilla, en esta Eliminatoria, seguirá siendo la casa de la Selección”, añadió.

“No pidan selección nunca en Bogotá”

El presidente de la Federación cuestionó la Alianza Público Privada que se anunció el año pasado para la remodelación de El Campín, que pasará de 35.000 a 45.000 asistentes. Este proyecto estaría listo para finales del 2028.

“El Campin es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (alianza pública privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso. ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan selección de Colombia nunca, no puede ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas”, dijo Jesurún.

En #SinAnestesia Ramón Jesurún ¿le cerró las puertas a Bogotá? "No pidan Selección Colombia nunca", dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. @GiovanniCelisS @Melquisedec70 @GiovanniCelisS pic.twitter.com/SxQ3SF31Ur — La Luciérnaga (@LaLuciernaga) March 15, 2024

