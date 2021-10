Reinaldo Rueda: “No sé si el calor de Barranquilla sigue siendo una ventaja”

Este sábado, en la previa del juego de Colombia ante Brasil (4:00 p.m) en Barranquilla, Reinaldo Rueda compareció en rueda de prensa y dio sus principales impresiones antes del juego frente al líder de las Eliminatorias.

¿Cómo suplir la ausencia de Cuadrado?

“En la práctica de esta noche trabajaremos la mejor variante para suplir a Juan Guillermo Cuadrado, tenemos varias alternativas, nadie será lo mismo por su trayectoria y jerarquía. Todo lo que nos aporta Juan Guillermo es algo difícil de encontrar.

¿Qué apoyo se le ha dado a Duván Zapata tras su fallo frente a Uruguay?

Lo de Duván es algo que pasa en todos los equipos del mundo, hasta de jugadores con mayor trayectoria que la de él, es un hombre muy equilibrado y tranquilo que sabrá asimilar el momento. El doctor Orlando Caicedo está trabajando de forma individual con él y cuenta con todo nuestro respaldo. Tenemos un goleador que nos dará satisfacciones en el futuro.

Lea: Cafú: “Tengo la certeza de que un país suramericano ganará el Mundial de Catar”

Es la primera vez que la selección jugará a las 4:00 p.m. en Barranquilla en las Eliminatorias. ¿Cómo analiza el factor climático?

Es una situación que no es fácil, toca tomar la decisión de la hora un mes antes. Ayer estábamos tomando la decisión para el partido contra Paraguay del próximo mes por la televisión. No sé si lo que en algún momento fue ventaja lo sigue siendo. Creo que es un factor secundario, ya Colombia, con todos sus jugadores jugando en el exterior, el hecho de adaptarse a la temperatura y humedad es igual para los dos. Ojalá que nos vaya bien y el clima sea secundario.

¿Qué conclusiones le dejó el último partido ante Brasil en la Copa América?

Brasil tiene esa gran riqueza y es que de acuerdo a los jugadores que actuaron ante Venezuela, tienen dos o tres jugadores diferentes que no estuvieron en la Copa América. Puede que juguemos ante una Brasil parecida a la que jugó ante Venezuela o a la que jugó con nosotros en la Copa América. Ante la ausencia de Casemiro, habrá que ver quién asume esa posición. Contra Venezuela no estuvo Neymar y sí estará contra nosotros. Es un equipo con un comportamiento estratégico y táctico muy estable. Las individualidades con su creatividad pueden cambiar todo.

Solo ha cambiado el sistema de dos líneas de cuatro una vez en estos 13 partidos, fue ante Bolivia en La Paz... ¿por qué el 4-4-1-1 y 4-4-2 que ha utilizado en su carrera es tan importante en su modelo de juego?

El seleccionado responde muy bien a ese ordenamiento, tal vez no solo ante Bolivia, sino en el primer tiempo ante Argentina en Barranquilla también lo cambiamos. Cumplen ciertas cosas, siempre el tema complejo son esas horas y minutos que uno necesita de práctica y repeticiones para estabilizar la interpretación de los jugadores.

Le puede interesar: más del fútbol colombiano y toda la información deportiva

¿Con cuántos puntos queda satisfecho en estos tres partidos?

Desde que se inicia la clasificatoria sumar es la intención. Sumar, sumar, sumar. Cuando perdemos de local, con mayor razón. Toca recuperar, como lo logramos en junio contra Perú. Tratando de compensar afuera, al igual que el empate ante Argentina. Hay que sacarle ventaja a la localía. Siempre la mentalidad es sumar los tres puntos, solo al final. Casi siempre se define en el último juego y estamos en esa tarea.

¿Ve los debates de fútbol de la televisión?

La verdad es que no me da el tiempo para ver los programas de televisión. No es suficiente todo lo que hay que planificar. Todos ustedes los periodistas, con gustos diferentes, hacen parte de la familia del fútbol. Hay personas del departamento de comunicaciones que escuchan la información. A veces nos llega lo que dicen, otras no. En estos días trato de estar concentrado en lo que pienso y en tomar la mejor decisión para la selección.

¿Todos los jugadores están en buena forma física?

No puedo decir que todos están al 100%, vamos a hacer una práctica a ver cómo responden. Y de acuerdo a ello escogeré el equipo titular.

¿Qué espera del partido ante Brasil?

Queremos ser proactivos, evitar se reactivos. Salir a proponer y gestionar un marcador a favor. Tener el control del juego es algo que hemos trabajado para todos los juegos. Es un rival con muchas virtudes, con mayor razón debemos mantener nuestro arco en cero.