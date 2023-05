Reinaldo Rueda: “todos los días se la pasan hablando de James Rodríguez”

James Rodríguez (izq.) habla con el exentrenador de la selección de Colombia, Reinaldo Rueda. Foto: EFE - Rayner Peña

Ya pasó más de un año desde la debacle de la selección de Colombia, que terminó con su eliminación del Mundial de Catar 2022 y la salida del entrenador Reinaldo Rueda.

El estratega, señalado como uno de los grandes responsables del fracaso del combinado nacional, habló el lunes en entrevista con ESPN sobre varios temas como su salida del seleccionado y su relación con James Rodríguez.

Para empezar, sobre la eliminación del Mundial de Catar, el estratega explicó: “no nos fue bien por algo muy sencillo: no ganamos de local, no fuimos eficaces. La eliminatoria es cerrada y difícil. Eso no tiene otra explicación, por ahí pasó todo, no supimos cerrar los partidos de local”.

Al momento de hacer una autocrítica por los planteamientos de su equipo, Rueda se mostró terco: “Colombia nunca fue defensiva, en lo absoluto. Ahí están los videos y los partidos. Siempre tuvimos jugadas claras para finalizar que no se capitalizaron. Colombia, por vocación e instinto, siempre quiere atacar e ir a proponer. Nos precipitamos en instancias definitivas y no pudimos tener tranquilidad”.

Según el exentrenador de la selección, el duelo por el fracaso con la selección lo ha afectado en los últimos meses, sobre todo, dijo, por la sensación de sentir que les falló a todos los entrenadores colombianos.

“A veces se acierta y otras no. Estoy tranquilo porque mantengo una buena relación con los muchachos, contra ellos no tengo nada y los sigo queriendo y admirando. Sufrimos, yo más que ellos, porque ellos se van y en 72 horas están en su club, se liberan de todo. Pero, yo llevo 15 meses de duelo y de comerme todo. Mi mayor pena fue no corresponderles a los entrenadores del fútbol colombiano porque los estaba representando”, explicó Rueda.

Sobre el futuro del equipo, y sus liderazgos, el vallecaucano dio varios nombres para tener en cuenta: “Carlos Cuesta tiene liderazgo, mando y orden. Yayro Moreno lidera con su alegría; Lucho Díaz, David Ospina o Juan Guillermo Cuadrado aportan con liderazgos diferentes, todos cohesionados y bien armónicos. Wilmar Barrios es otro líder diferente y Falcao también aportó, todos siempre queriendo estar en el Mundial”.

Las palabras de Reinaldo Rueda sobre James Rodríguez

Mucho después de su conflicto con James Rodríguez, por su no convocatoria a la Copa América, Reinaldo Rueda dio su versión sobre lo sucedido con el jugador.

“Lo de James es entendible, es un chico que quería jugar la Copa América y por eso reaccionó así. Le dije: ‘te va a costar lágrimas, pero lo hago por el bien tuyo, quiero un James para cinco años más y no para cinco partidos porque reincidió en la lesión’”, aseguró el entrenador, que defendió al volante por las constantes críticas que recibe. “Parece que James les pagara para que todos los días hablen de él”, agregó.

Según el estratega, la relación de James con sus compañeros fue normal cuando se reintegró al grupo y dijo que aportó lo que pudo para intentar llevar a Colombia de nuevo al mundial. “James es un profesional con una madurez y respeto por el grupo. No sé por qué dicen que fue difícil la relación con James. Cuando regresó fue un jugador normal como cualquiera, no entiendo que se le están cobrando”.

