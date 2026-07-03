“Sabemos que Suiza va a ser un rival complicado”: Jhon Arias, tras partido contra Ghana

KANSAS CITY (United States), 03/07/2026.- Jhon Arias of Colombia celebrates scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Colombia against Ghana, in Kansas City, Missouri, USA, 03 July 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Jhon Arias fue el gran protagonista tricolor de la noche del viernes en Kansas City. El volante chocoano anotó el único gol de la victoria 1-0 de Colombia sobre Ghana en el Mundial de Norteamérica 2026 y condujo a la selección dirigida por Néstor Lorenzo hacia los octavos de final del torneo.

La jugada que decidió el compromiso llegó a los 14 minutos del primer tiempo. Luis Suárez, quien había ingresado apenas unos minutos antes por la lesión de Jhon Córdoba, desbordó por el costado derecho y levantó un centro que superó a Luis Díaz. Arias apareció libre sobre el segundo palo y definió de primera intención para vencer a Lawrence Ati-Zigi.

El futbolista colombiano llegó así a siete goles con la camiseta tricolor, cifra alcanzada en 42 partidos disputados oficiales con el combinado nacional. Su anotación terminó siendo suficiente para asegurar el paso de Colombia a la ronda de los 16 mejores equipos del campeonato del mundo. Lo curioso es que este tanto es el primero que anota en un partido por los puntos.

“Qué mejor manera de llegar al primer gol oficial con la camiseta de la selección en torneos oficiales. (...) Es algo por lo cual he trabajado mucho tiempo, que he venido trabajando, que he venido buscando obviamente, y bueno, Dios hoy me bendice con esa bendición de poder anotar un gol, y el gol que nos llevó a los octavos de final”.

El volante del Palmeiras también habló sobre lo que significó convertir en una Copa del Mundo y recordó que se trataba de un anhelo que lo acompañaba desde niño. “Yo creo que el mayor honor de cualquier deportista es representar su país, su gente, su cultura, y bueno, qué mejor que hacerlo en el mayor palco del mundo”.

Con la clasificación asegurada, Colombia ya comenzó a mirar hacia su siguiente desafío en el certamen. El rival será Suiza, selección que eliminó a Argelia y que se cruzará en el camino de la Tricolor en la búsqueda de un lugar entre los ocho mejores equipos del planeta. La cita es el próximo 7 de julio en el BC Place de Vancouver. La pelota rodará a partir de las 3:00 p.m..

“Sabemos que Suiza va a ser un rival complicado, que tienen los méritos para estar en octavos de final. Estamos hablando de un partido que nos va a exigir estar a nuestro máximo nivel, y yo creo que hemos demostrado que estamos listos, que estamos preparados para competir, que tenemos una gran selección, grandes jugadores, y yo creo que la base de nuestro éxito hasta ahorita es que somos una selección también muy humilde, una selección que va paso a paso, y creo que eso es muy importante, más ahorita en esta instancia que se viene”.

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