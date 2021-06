Santos Borré: “El objetivo es salir campeones de la Copa América”

Este viernes, tras el duelo ante Brasil, Rafael Santos Borré y Frank Fabra hablaron con los medios de comunicación antes de la última fecha de la fase de grupos de la Copa América, en la que Colombia tendrá descanso.

“El objetivo siempre es salir campeones, vinimos acá porque tenemos una ilusión y un sueño de lograr un título con la selección Colombia. Los jugadores de Brasil se dieron cuenta de que cuando estamos sólidos podemos competir muy bien y con esa mentalidad nos quedamos, para eso se viene y así poder darle un título al país”, dijo Borré, una de las figuras ante Brasil por su sacrificio en defensa.

“No he podido mostrar mi faceta ofensiva, la que más me gusta. Los partidos que he estado son partidos difíciles en los que he asumido una labor que necesitaba el equipo. Los jugadores debemos ser inteligentes para analizar los momentos del juego”, agregó.

Y Fabra confesó que ya está en plenitud físicamente para jugar cuando Reinaldo Rueda lo decida. “El ‘Profe’ es un técnico al que le gusta la pelota, le gusta jugar, con salidas claras desde atrás. Yo me siento identificado con su idea, me gusta ser muy técnico en la salida”, apuntó

Sobre el partido ante Brasil dijo que “eso demuestra que esto es nivel de selecciones. Competir acá es duro. Muchos creían que Brasil nos iba a pasar por encima y les tocó competir con nosotros”.

Y también habló del sueño de salir campeones.“Quiero ser campeón, todo el equipo quiere serlo. No nos consideramos favoritos, pero tenemos jugadores para poder pelear ese título. Tenemos un cuerpo técnico que nos ayuda a creer”.