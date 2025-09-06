No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia, siete veces mundialista

Después de una eliminatoria sufrida, la selección nacional consiguió el jueves su tiquete al Mundial que se hará el próximo año en Norteamérica. Clasificar al máximo torneo de la FIFA nunca fue fácil, así lo narran las crónicas de otros tiempos y las voces de algunos de los protagonistas de esas historias.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
06 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
Video Thumbnail

James Rodríguez entró por el centro del área y entonces el Metropolitano se convirtió en un hoyo negro, allí donde no pasa ni la luz, ni el sonido, ni el tiempo. Segundos antes, hubo vértigo. Luis Díaz sacó un invento y trianguló con Santiago Arias, que centró, a ras, directo a la pierna derecha del 10. ¡Silencio! El capitán remató de una y el público quedó suspendido por unos segundos. Al instante, todo había estallado: ¡big bang! Colombia estaba otra vez, por fin, en la Copa del Mundo. Todas esas emociones, esa sensación de plenitud y...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Colombia Mundial

Mundial 2026

Colombia en el Mundial

FIFA

Mundial de la FIFA

Partido Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar