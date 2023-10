“Siento que en estas dos fechas perdimos cuatro puntos”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, suma 12 partidos sin perder desde que inició su proceso con la tricolor. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Las selecciones de Ecuador y de Colombia no pudieron pasar este martes del empate sin goles y sumaron un punto que les permite mantener sus respectivas rachas positivas en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

El encuentro fue un choque de fuerzas muy igualado, con un primer tramo donde el combinado ecuatoriano gozó de dos balones a los palos y un segundo tiempo en el que el cuadro colombiano desperdició un penalti y el VAR le quitó un tanto por fuera de juego.

El empate le permitió a Ecuador llegar al término de la cuarta fecha de las eliminatorias con 4 puntos, después de haber comenzado con -3 por la sanción impuesta en el caso Byron Castillo, mientras que Colombia continúa sin perder y alcanza los 6 puntos al registrar un triunfo y tres empates.

Más deportes: Colombia le empató a Ecuador por eliminatorias: punto de oro en Quito

¿Qué dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa?

“No debería sorprender lo difícil que es sumar de a tres. Yo me quedo con que fue una fecha muy accidentada, por muchas bajas y muchos cambios y hasta de último momento, pero me quedó con la sensación de que merecimos más en el global de los partidos. Sin embargo, estoy conforme con lo que hicieron los muchachos y con lo que viene. Eso me da tranquilidad”, comentó el argentino.

Álvaro Montero, portero de Millonarios, acompañó al entrenador y dio un parte de tranquilidad. “La falta de efectividad son circunstancias del juego. De cierta manera finalizamos bien las jugadas, logramos marcar dos goles que, por situaciones del VAR y demás, no se concretaron, pero hicimos un partido muy inteligente. Creamos las mayores chances claras del juego. Debemos mejorar e intentar concretar todas las opciones, pero estamos generando todas las posibilidades. Lo demás llegará como consecuencia del trabajo”, aseguró Montero.

“Venimos intentando darle la mayor tranquilidad y seguridad en el arco a la selección. Partiendo de ahí, estructurando el equipo y generando esa base sólida que hacemos nosotros”, agregó el portero.

Le puede interesar: ¿Por qué le anuló el var el gol a Colombia de Carlos Cuesta?

Colombia fluyó en el campo contrario, pese al marcador. Sin embargo, Lorenzo valoró el trabajo de sus jugadores y dio confianza sobre el proceso que todavía no conoce la derrota.

“En cuanto al plan, hoy cambiamos el sistema. Ellos, en esta cancha, suelen someter a los rivales. Tienen buena pegada, buenos centros y buenos delanteros. Creo que neutralizamos las fortalezas de ellos y sabíamos que nos haríamos fuertes cuando hiciéramos tres pasos seguidos en campo contrario. Lo logramos después de la mitad del primer tiempo y en el segundo tiempo, los muchachos hicieron un gran partido. Quedé con la sensación de que merecimos un poco más”, dijo Néstor Lorenzo.

“Las mejores jugadas se dieron cuando pudimos salir con dos o tres toques hasta la mitad. Uno imagina el partido en distintos escenarios y distintas zonas del campo. Preparamos al equipo para que defienda bien en zona baja y para que mantengamos una posición un poco más larga, en zona media, para poder subir y en zona de ataque generamos buenas opciones. Tuvimos un poquito de inseguridad en las salidas, como con Uruguay, pero luego los muchachos se tranquilizaron”, mencionó Lorenzo.

El argentino también se refirió a las actuaciones de sus jugadores destacados como Rafael Santos Borré, James Rodríguez y Luis Díaz.

“Rafael jugó bien. Las peleó todas, las aguantó. No tuvo la fortuna de llegar al gol, pero creo que hizo un gran partido para el equipo. Fíjate que, a pesar de que dicen que juega por afuera, lo importante es no tener el nueve, sino llegar a la posición de nueve”, dijo.

“Lo de James no me sorprende. Lo conozco desde el 2012. Sé cuánto ama a la selección y sé lo que tiene. Lo fuimos llevando de a poco en cuanto a su ritmo, sobre todo desde lo físico. Creo que en los dos partidos ha sido el conductor y me da satisfacción de que haya rendido de esa manera y que esté volviendo a su mejor nivel”, afirmó sobre el rendimiento del ‘10′.

“Lucho, en la primera, definió con mucha calidad. Me hubiera gustado que él partiera dos centímetros atrás, pero bueno, ya está. Ya van a venir. Ya van a llegar los goles. Las situaciones se generan y el equipo, hasta cambiando de esquema, respondió”, agregó sobre el momento que vive el jugador de Liverpool.

“Yerson Mosquera tiene mucho futuro. Tiene condiciones físicas muy buenas y de pronto en las salidas aparecía como lateral, pero el jugó como tercer central. La banda la hizo más Jhon Arias que está más acostumbrado a hacerlo en Fluminense. Tuvo la oportunidad y creo que la aprovechó”, señaló

Montero, por su parte, habló del liderazgo del equipo y de su participación en el arco, en el que tuvo un buen desempeño ante Ecuador.

“Aquí no es de asegurar el puesto. Yo pienso que los jugadores que son convocados a la selección de su país tienen todas las capacidades de estar ahí, en este momento me tocó a mí. Agradecido por el momento y haber jugado, pero el arco de Colombia siempre ha tenido grandes referentes. Yo creo que en ese sentido tenemos variantes y recursos, el problema de la decisión se la dejamos al profe. Siempre haremos lo mejor posible por defender el arco”, dijo.

“James Rodríguez siempre ha sido el comandante del equipo junto con David Ospina. Son jugadores que enriquecen un grupo y considero que son los comandantes bastante destacados que podemos tener el equipo. Impregnan de jerarquía al equipo y es un honor compartir con ellos y hacer parte de este grupo para competir”, aseguró Montero.

Lo invitamos a leer: ¡Baja sensible! Se confirmó el primer ausente de Colombia contra Brasil

“Sumar siempre está bien, pero este grupo tiene impregnada esa ambición de siempre competir para ganar y pues de cierta manera sí sentimos que nos hizo falta sumar más puntos. En una Eliminatoria tan complicada como la que nos toca, sumar siempre será positivo. Pero sí se quedó la sensación de que pudo haber hecho más y más porque tuvimos en los dos partidos bastantes chances claras en las que pudimos definir”, apuntó el arquero sobre la doble fecha de la Eliminatoria.

Finalmente, Néstor Lorenzo aseguró que no estaba conforme con el resultado. “Siento que en estas dos fechas perdimos cuatro puntos. Los jugadores saben lo que hablamos y salimos a ganar. La satisfacción que tengo es que los jugadores responden y merecieron ganar. No estoy conforme con el empate, sino con el performance del equipo”, sentenció.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador