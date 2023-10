Sin Cuadrado y Quintero: así se la va a jugar Colombia contra Uruguay y Ecuador

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los referentes y capitanes de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Parece que a Néstor Lorenzo no le tiembla la mano. No se llama a la selección por nombre, trayectoria o influencia. ¿Desaciertos? Seguramente para muchos los habrá. Para gustos, los colores, pero aquí solo hay tres, amarillo, azul y rojo, y no todos pueden defenderlos.

Había expectativa. Siempre la hay, sí, pero esta doble fecha de eliminatorias trae consigo un frío que nos recorre el cuerpo y nos estremece, que cuando pasa se escucha el silencio que nos dejaron un 3-0 en Barranquilla y un 6-1 en Quito rumbo a Catar-22.