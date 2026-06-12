Susto en la selección de Colombia antes del debut mundialista: jugador recibió fuerte golpe

Jugadores de Colombia entrenando. Foto: EFE - Francisco Guasco

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La selección de Colombia vivió un momento de preocupación durante uno de sus entrenamientos en México, a pocos días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sufrió un fuerte golpe tras disputar un balón dividido en una práctica que se desarrolló a puerta abierta ante los medios de comunicación.

¿Qué pasó con el Cucho Hernández en el entrenamiento de la selección de Colombia?

El incidente ocurrió durante una sesión enfocada en trabajos de espacios reducidos, circulación de balón y definición. Tras el choque, la preocupación se apoderó por algunos minutos del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo y de los periodistas presentes, quienes observaron cómo el delantero permanecía en el suelo mientras recibía atención médica.

Afortunadamente, el susto no pasó a mayores. Luego de ser atendido por el personal médico de la selección, Hernández logró recuperarse y regresó al entrenamiento con normalidad. De hecho, el atacante continuó trabajando sin restricciones junto al resto de sus compañeros, completando la práctica programada.

Gravedad de la lesión del Cucho Hernández, jugador de la selección de Colombia

Sin embargo, la atención del cuerpo médico se centra ahora en la evolución del golpe y en una posible reacción muscular durante las próximas horas.

Por el momento, el Cucho Hernández continúa dentro de los planes de Néstor Lorenzo para el compromiso del próximo 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, encuentro que marcará el debut de la Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

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