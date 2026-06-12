Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Susto en la selección de Colombia antes del debut mundialista: jugador recibió fuerte golpe

A pocos días del estreno contra Uzbekistán, una acción durante la práctica encendió las alarmas en el campamento cafetero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
12 de junio de 2026 - 04:21 p. m.
Jugadores de Colombia entrenando.
Jugadores de Colombia entrenando.
Foto: EFE - Francisco Guasco
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Colombia vivió un momento de preocupación durante uno de sus entrenamientos en México, a pocos días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sufrió un fuerte golpe tras disputar un balón dividido en una práctica que se desarrolló a puerta abierta ante los medios de comunicación.

¿Qué pasó con el Cucho Hernández en el entrenamiento de la selección de Colombia?

El incidente ocurrió durante una sesión enfocada en trabajos de espacios reducidos, circulación de balón y definición. Tras el choque, la preocupación se apoderó por algunos minutos del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo y de los periodistas presentes, quienes observaron cómo el delantero permanecía en el suelo mientras recibía atención médica.

Afortunadamente, el susto no pasó a mayores. Luego de ser atendido por el personal médico de la selección, Hernández logró recuperarse y regresó al entrenamiento con normalidad. De hecho, el atacante continuó trabajando sin restricciones junto al resto de sus compañeros, completando la práctica programada.

Gravedad de la lesión del Cucho Hernández, jugador de la selección de Colombia

Sin embargo, la atención del cuerpo médico se centra ahora en la evolución del golpe y en una posible reacción muscular durante las próximas horas.

Por el momento, el Cucho Hernández continúa dentro de los planes de Néstor Lorenzo para el compromiso del próximo 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, encuentro que marcará el debut de la Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Mundial 2026

Mundial de la FIFA 2026 colombia

Colombia Mundial de la FIFA 2026

seleccion colombia Mundial de la FIFA 2026

Mundial de la FIFA 2026 seleccion colombia

colombia en el Mundial de la FIFA 2026

partidos colombia Mundial de la FIFA 2026

colombia partidos Mundial de la FIFA 2026

jugador colombia Mundial de la FIFA 2026

Mundial de la FIFA 2026 jugador colomia

colombia jugador Mundial de la FIFA 2026

jugador lesion Mundial de la FIFA 2026

lesion colombia Mundial de la FIFA 2026

colombia lesion Mundial de la FIFA 2026

Cucho Hernandez

Cucho Hernandez Colombia

Cucho Hernandez Mundial de la FIFA 2026

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández lesion

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández lesion colombia

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández lesion Mundial 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.