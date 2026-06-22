Tormenta eléctrica obligó a Colombia a cancelar parte de su último entrenamiento: video

A pocas horas del duelo contra RD Congo por el Mundial 2026, la selección de Colombia sufrió un inesperado contratiempo. Foto: AFP - ULISES RUIZ

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Cuando la selección de Colombia realizaba su última práctica previo al partido contra la República Democrática del Congo, una tormenta eléctrica obligó a interrumpir la sesión y enviar a los jugadores de regreso al camerino.

La situación se presentó en la Academia AGA, sede del Atlas FC, donde la Tricolor desarrollaba las actividades correspondientes al denominado Matchday -1 de la FIFA. La jornada había comenzado con la rueda de prensa oficial del seleccionador argentino y continuó con la atención a medios por parte de Johan Mojica, Davinson Sánchez y Jhon Arias en la zona mixta.

La práctica duró menos de media hora

Tras cumplir con los compromisos protocolares, el plantel colombiano saltó al campo para realizar el entrenamiento abierto a la prensa. Sin embargo, la sesión no pudo completarse según lo previsto. La presencia de una tormenta eléctrica en la zona obligó a suspender las actividades cuando aún no se habían cumplido treinta minutos de trabajo.

Los futbolistas tuvieron que abandonar el terreno de juego y regresar a los vestuarios, poniendo fin de manera anticipada a la última práctica antes del compromiso mundialista.

De acuerdo con la planificación del cuerpo técnico, la selección de Colombia tenía programados ejercicios de movilidad, trabajos de fútbol asociativo y movimientos enfocados en acciones de pelota quieta, aspectos que hacían parte de los últimos ajustes para el encuentro ante el conjunto africano.

Así se vio la tormenta que azotó Guadalajara

RD Congo ya se encuentra en territorio mexicano

Mientras Colombia adelantaba su preparación en Guadalajara, la selección de República Democrática del Congo había cumplido su entrenamiento durante la mañana en Estados Unidos, país donde disputó previamente su partido frente a Portugal. Posteriormente, el equipo africano se trasladó a territorio mexicano para afrontar el duelo correspondiente a la fase de grupos.

Un partido que puede asegurar la clasificación

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará este martes 23 de junio a las 9:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Guadalajara.

La importancia del compromiso es alta para la Tricolor, ya que una victoria le garantizaría el boleto a los dieciseisavos de final del torneo. Después de este compromiso, el equipo de Néstor Lorenzo cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Portugal el próximo 27 de junio.

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