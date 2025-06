“Vamos a hacer un gran Mundial”: Néstor Lorenzo, tras el empate de Colombia

Néstor Lorenzo, en el partido entre Argentina y Colombia. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Colombia estuvo muy cerca de dar el golpe en el estadio Monumental, pero terminó cediendo un empate 1-1 frente a Argentina. Tras el partido, el técnico Néstor Lorenzo analizó la actuación de su equipo, se mostró conforme con el rendimiento y dejó un mensaje de optimismo de cara al cierre de las eliminatorias.

“El partido se dio como imaginábamos, con Argentina como protagonista. Tratamos de cerrar los circuitos del mediocampo y salir rápido, y en parte nos dio resultado. Pero bueno, después, en una jugada un poco confusa, cuando Lucumí queda tirado pidiendo asistencia, viene el empate. Estoy muy conforme con la actuación del equipo y el resultado no es malo, teniendo en cuenta al rival que enfrentamos, que es el mejor del mundo. Tuve la sensación de que nos llevábamos la victoria en los 90 minutos, pero desafortunadamente no se dio”, explicó.

El entrenador destacó el carácter del grupo tras una racha sin triunfos: “El ánimo estuvo siempre bien. Por supuesto que en los dos empates últimos en casa tuvimos una mala sensación: faltaron jugadores, faltó precisión. Hoy estoy conforme con el rendimiento, el esfuerzo, y hay que mirar hacia adelante”.

Sobre el gran partido de Luis Díaz, autor del gol, Lorenzo detalló la estrategia: “Venía sin jugar, pero la idea de ponerlo por dentro y a Campaz y James por fuera era que no hiciera tantos recorridos por los laterales. Por eso lo dejamos a la derecha con James e hizo un partidazo. El esfuerzo de todos fue muy bueno, pero sin lugar a dudas Lucho fue el mejor”.

Lorenzo ve a Colombia en el Mundial de 2026

Respecto a la clasificación, que quedó a un paso, el DT fue autocrítico y esperanzado: “No hubiera imaginado esperar a la última fecha, pero las cosas se dieron así. Este equipo mostró mucha categoría contra los mejores del continente y eso es lo que me deja conforme: el grupo está intacto. Hay que clasificar, pero estoy seguro de que vamos a hacer un gran Mundial”.

También explicó el cambio de Román tras un ajuste táctico: “Fue una corrección a partir de un cambio que hizo Argentina cuando quedó con línea de tres con Nico por izquierda y nos iba a fijar por banda a Muñoz. Era muy peligroso jugar mano a mano con dos delanteros y dos bandas fijadas. Para defender eran cinco y quisimos fijar el sistema. Después de la expulsión ya nos sobraba un lateral, pero esa fue la idea: que jugara contra Nico González y Machado contra Simeone”.

El partido se jugó con mucha fricción y Lorenzo también se refirió a ese aspecto: “Son jugadores muy competitivos de ambos lados. Sabemos lo que somos los argentinos y fue un partido muy disputado. A mí me gusta, se pone lindo, pero hay que parar un poco antes; el réferi permitió cosas que no debió permitir”.

Sobre el momento que compartió con Lionel Messi, con quien tuvo un breve intercambio, aclaró: “Nos preguntamos por la familia. Es un chico al que quiero muchísimo y lo que está haciendo por el fútbol argentino y con el cuerpo técnico, son todos divinos, gente muy especial. Lo tuve de jugador con José y me da satisfacción que a la gente buena le vaya bien”.

Finalmente, respondió con contundencia cuando le preguntaron si a Colombia le faltaban agallas: “Agalla es una palabra jodida. ¿Crees que cualquier rival viene y se le planta a Argentina como estos chicos, como jugaron los colombianos, te parece que les faltan agallas? Es una cancha muy difícil, rápida. Ellos están muy mecanizados y cuando la agarra Messi pone pases como enhebrando una aguja. No es fácil Argentina y no es fácil jugarle como le jugó Colombia y como le generó situaciones. A mí me hubiera gustado ganar, pero creo que el partido en general fue bueno y tuvieron muchas agallas”.

Las cuentas de Colombia para ir a la Copa del Mundo

Colombia quedó muy cerca de asegurar su clasificación directa al Mundial 2026: le basta una victoria frente a Bolivia en la próxima fecha para lograrlo.

Si suma esos tres puntos y Venezuela, que está a tres unidades en la tabla, no vence a Argentina en Buenos Aires, el cupo estará garantizado.

Incluso un empate ante Bolivia podría bastar, siempre que los campeones del mundo derroten a la Vinotinto.

Además, la diferencia de gol juega a favor de la tricolor: actualmente tiene un +4, mientras que Venezuela presenta un -4, lo que le da un margen de tranquilidad para la última jornada, en la que Colombia visitará justamente a los venezolanos.

Así va la tabla de la Eliminatoria, tras la fecha 16

Así ha sido el camino de Colombia en la tabla de las eliminatorias

