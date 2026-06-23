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Vea el gol de Daniel Muñoz con el que Colombia venció a RD Congo: video

El antioqueño rompió el cero cuando se vivía tensión en las tribunas y llegó a dos dianas en lo que va del torneo.

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Daniel Bello
Daniel Bello
24 de junio de 2026 - 04:08 a. m.
Daniel Muñoz marcó el gol de la victoria 1-0 de Colombia sobre la República Democrática del Congo.
Daniel Muñoz marcó el gol de la victoria 1-0 de Colombia sobre la República Democrática del Congo.
Foto: EFE - Alex Cruz
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Daniel Muñoz rompió el cero en el Estadio Akron de Zapopan y puso a Colombia en ventaja sobre la República Democrática del Congo en la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. El lateral derecho antioqueño anotó en el segundo tiempo para desatar la euforia de la hinchada tricolor en Guadalajara con el tanto que significó el 1.0 definitivo.

Con esa conquista, Muñoz llegó a su segundo gol en la presente edición del torneo, tras haber abierto también el marcador ante Uzbekistán en la primera fecha. El tanto, además, selló anticipadamente la clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial, con una jornada aún por disputarse en la fase de grupos.

El partido no había sido sencillo para la tricolor. La figura del encuentro hasta ese momento era el guardameta congoleño Lionel Mpasi, quien con siete intervenciones había frustrado una y otra vez los intentos colombianos de vulnerar su portería y mantenía con vida a los Leopardos en el marcador.

El propio Muñoz había tenido la más clara antes del descanso. Llegó sin marca al segundo palo tras un centro rastrero desde la izquierda, pero le falló el tino a la hora de definir y su remate se fue apenas ancho, dejando escapar lo que pudo haber sido el gol de la tranquilidad para Colombia en los primeros minutos.

Sin embargo, el defensor de Atlético de Madrid se tomó revancha en el complemento. Apareció en el momento justo, con la determinación del goleador circunstancial, para romper el cero y encender la celebración entre los miles de aficionados colombianos que volvieron a convertir el Akron en una tribuna amarilla.

La acción del gol nació en los pies de Juan Fernando Quintero, quien había ingresado al minuto 57 en reemplazo de James Rodríguez. El volante mandó una pelota al área que Jhon Córdoba peleó con los defensores congoleños; el balón terminó en los pies de Muñoz, quien pegó de primera y tuvo la fortuna de que la pelota se desviara lo suficiente para vencer la resistencia de Mpasi.

Ese gol hizo historia para la tricolor en este Mundial. Con el tanto de Muñoz, Colombia sumó seis puntos en dos partidos y se instaló como líder indiscutida del Grupo K, por encima de Portugal, que marcha segunda con cuatro unidades, la República Democrática del Congo, tercera con un punto, y Uzbekistán, que cierra la tabla sin sumar.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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