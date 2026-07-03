Vea el gol Jhon Arias con el que Colombia abrió el marcador en partido contra Ghana: video

Jhon Arias celebra tras marcarle a Ghana en Kansas City. Foto: AFP - ODD ANDERSEN

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Jhon Arias fue el encargado de abrir el marcador este viernes en el duelo de dieciseisavos de final entre Colombia y Ghana por el Mundial de Norteamérica 2026. El volante chocoano apareció a los 14 minutos y desató la celebración de la afición colombiana con el primer tanto del compromiso.

La jugada nació en los pies de Luis Suárez, quien recibió de Daniel Muñoz y desbordó por el costado derecho, desde donde levantó un centro al área que terminó superando la posición de Luis Díaz, quien fue a buscar el remate de cabeza. No obstante, el balón quedó servido para Arias, quien apareció libre por el segundo sector.

El futbolista del Palmeiras de Brasil remató de primera intención, más con ubicación que con potencia, para enviar el balón al fondo de la red. Su definición, prácticamente un pase a la portería, tomó en contrapié al guardameta ghanés Lawrence Ati-Zigi y significó el 1-0 parcial para el equipo de Néstor Lorenzo.

Con la camiseta de la selección, Arias ha disputado un total de 42 partidos y con su anotación contra Ghana llegó a siete tantos defendiendo los colores del combinado nacional. El volante chocoano también registra cinco asistencia representando al equipo de todos.

El tanto también tuvo como protagonista a Luis Suárez, quien no estaba previsto en la formación inicial, pero debió ingresar apenas en los primeros minutos del encuentro para reemplazar a Jhon Córdoba, que abandonó el terreno de juego tras sufrir una molestia en el aductor izquierdo.

Todos los detalles de este compromiso y el seguimiento a la participación de la selección de Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026 estarán disponibles en La Sede, la Sección Deportiva de El Espectador. Estamos pendientes de cada incidencia del camino tricolor en la Copa del Mundo.

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