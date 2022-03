Venezuela vs. Colombia: La posible formación titular para ir por el repechaje

Reinaldo Rueda se juega también su continuidad como entrenador de Colombia // EFE-Ricardo Maldonado Rozo Foto: RICARDO MALDONADO ROZO

Se acaba la eliminatoria. Colombia, a pesar de su irregularidad, llegó con vida a la última fecha y se juega contra Venezuela su última chance de clasificar a Catar 2022 a través del repechaje.

Los de Reinaldo Rueda no dependen de sí mismos y tendrán que estar pendientes de que Perú no gane. Aunque, no obstante, y más allá del resultado que saquen los Incas, la selección de Colombia también tendrá que ganar si su objetivo es llegar al próximo Mundial.

Mire: Lo mejor de la selección de Colombia está en El Espectador

Para ello, el entrenador colombiano ya tendría en mente varias modificaciones a su alineación titular. Ya, al finalizar el partido contra Bolivia, Rueda había alertado que el partido contra Venezuela sería diferente, razón que lo impulsaría a usar un 11 titular diferente.

El principal cambio del equipo estará en la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, que fue desconvocado de la selección tras acumular demasiadas tarjetas amarillas en el juego contra Bolivia. De esta manera, Rueda perderá a una de sus fichas más importantes del esquema, a pesar de que su recambio ya estaría escogido.

El 11 de Colombia para enfrentar a Venezuela sería: David Ospina; Stefan Medina, Carlos Cuesta, William Tesillo, Johan Mojica; Gustavo Cuellar, Wilmar Barrios, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Ángel Borja.

Más: ¿Sirve el empate? Los escenarios de Colombia para alcanzar el repechaje

La alineación, como es costumbre en la era Rueda, seguramente tendrá varias modificaciones, que no se sabrán hasta unas horas antes de que empiece el juego.

¿Qué necesita Colombia para entrar al repechaje de Catar 2022?

El equipo de Reinaldo Rueda no depende de sí mismo. En primer lugar, debe esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima. Una victoria de los Incas y el camino de la selección estaría finalizado.

No obstante, en segundo lugar, en caso de que Perú empate o pierda, el triunfo de Colombia contra Venezuela le daría el cupo del repechaje a los de Rueda.

También: Este es el historial de Colombia enfrentando a Venezuela

Y hay un tercer escenario. En caso de que Colombia no pueda derrotar a Venezuela y solo saque un empate, ese punto le serviría a los de Rueda siempre y cuando Perú pierda, y Chile no le gane a Uruguay.