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“Volvió el crack”: Pibe Valderrama se rinde ante James Rodríguez antes del Mundial 2026

La leyenda del fútbol colombiano destacó el presente del capitán de la tricolor tras la victoria contra Jordania y expresó su confianza en el equipo de cara al debut en la cita orbital.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de junio de 2026 - 07:59 p. m.
Jhon Arias celebrando su gol junto a James Rodríguez.
Jhon Arias celebrando su gol junto a James Rodríguez.
Foto: AFP - SANDY HUFFAKER
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La victoria 2-0 de Colombia contra Jordania, en el último amistoso previo al Mundial 2026, dejó sensaciones positivas en el entorno de la selección.

Sin embargo, más allá del resultado y del doblete de Jhon Arias, quien se robó parte de los reflectores fue James Rodríguez. El capitán de la tricolor recibió un contundente respaldo de una de las máximas leyendas del fútbol colombiano: Carlos Valderrama.

Valderrama aseguró, en su cuenta de Instagram, que el volante colombiano atraviesa un gran momento y que llega listo para afrontar la cita orbital.

“Volvió el crack. Sí señor. Ya está listo. Está descansadito”, afirmó el exfutbolista, dejando claro que ve a James Rodríguez en plenitud física y futbolística.

El exmediocampista también destacó el rendimiento de Jhon Arias, autor de los dos goles contra Jordania. “Ese es el Jhon Arias que yo quiero, el que juega en Brasil, que llega al área y marca gol. Ese es el que a mí me gusta”, comentó, resaltando la importancia de que los jugadores mantengan el nivel mostrado en sus clubes.

Pese al optimismo, Valderrama advirtió sobre un aspecto que Colombia debe corregir antes del debut mundialista contra Uzbekistán el próximo 17 de junio en Ciudad de México.

Para el exjugador, la falta de contundencia puede costar caro en una competición tan exigente. “Crea muchas ocasiones de gol, pero se desperdician muchas ocasiones. En el Mundial no, hay que tener una y meter una”, señaló.

Finalmente, el ídolo samario recordó la importancia del estreno en una Copa del Mundo y se mostró confiado con lo visto en los últimos encuentros de la tricolor.

“El primer partido es fundamental, por experiencia lo digo. Yo estoy tranquilo, y con el de hoy estoy más tranquilo. El que faltaba ya regresó. Regresó el crack”, concluyó, reiterando su confianza en James como una de las principales cartas de Colombia para el Mundial 2026.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 4 horas
Que el Pibe vaya al oftalmólogo…qué vio!!! Un poste que no recupera no corre 65’ para hacer dos o tres pases a mediad
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