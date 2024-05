Yoreli Rincón agradece la empatía y Catalina Usme negó existencia de vetos

Yoreli Rincón, figura de Atlético Nacional y referente del fútbol colombiano. Foto: Atlético Nacional Femenino

Pese a ser una de las mejores jugadoras de la Liga BetPlay Femenina, Yoreli Rincón, la 10 de Atlético Nacional, líder del campeonato local, sigue sin ser tenida en cuenta por el cuerpo técnico de la selección femenina. Al respecto hay distintas versiones entre varios actores ligados al fútbol femenino en Colombia.

Hace más de seis años que Rincón no es citada a la selección femenina. Tras no ser convocada para los próximos compromisos de la tricolor, la mediocampista expresó su malestar y le dijo adiós al combinado nacional. “Se acabó. No la lucho más. Definitivamente, no es pa mí”.

Se acabó !

No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 21, 2024

Al ser preguntada por la ausencia de Yoreli en las convocatorias, Catalina Usme, capitana de la selección femenina, respondió que “eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación.

“Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, agregó Usme en charla con el programa Deportes sin tapujos.

Tras ver las declaraciones de Usme, Isabella Echeverri, exjugadora de la tricolor ya retirada por culpa de una lesión, publicó un tuit en el que citó a su excompañera con dos emojis. La publicación por sí sola deja mucho a la interpretación, pero cabe recordar que Echeverri en su momento criticó a la dirigencia del fútbol colombiano y asegura que no la volvieron a llamar por ese motivo.

Empatía 👏 — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 25, 2024

Después del tuit de Echeverri, Yoreli publicó un tuit con la palabra “empatía”, acompañada de un emoji de aplauso. El periodista colombio-argentino Adrián Magnoli, de DirecTV, también escribió un mensaje de solidaridad que la jugadora agradeció.

“Qué pena, Youreli Rincón querida , hiciste todo lo posible por volver y estar. No quisieron. No tenés que demostrar nada, seguí jugando, divertite”, le escribió Magnoli en su cuenta de X (antiguo Twitter) a la futbolista.

Que pena @10yorelirincon querida , hiciste todo lo posible por volver y estar , no quisieron. No tenes que demostrar nada , seguí jugando , divertite . pic.twitter.com/YiGotSu6IJ — Adrián E Magnoli (@AdrianMagnoli) May 24, 2024

El 23 de abril de 2018 frente a Brasil, en la Copa América celebrada en Chile, fue la última vez que Yoreli Rincón jugó con la tricolor. Tras una serie de críticas que ella y otras jugadoras hicieron a la dirigencia, entre las que también estaban Natalia Gaitán y Melissa Ortiz.

Al respecto, Angelo Marsiglia, técnico de la selección, negó que exista algún tipo de veto.”Toda jugadora que compita nacida en Colombia, puede estar. Natalia estuvo en una lista larga para Copa Oro, pero ella se lesionó a principios de año. He hablado con Yoreli, es verdad que apostamos al recambio, pero hay que tener jugadoras experimentadas en la base y las tenemos.

La selección femenina de Colombia jugará contra su par de Venezuela dos partidos a modo de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. El primero será el próximo jueves 30 de mayo, en el Estadio Metropolitano de Lara, y después, el 2 de junio, la cita será en Barquisimeto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador