“Siempre te recordaremos, Miguel”: así lamentó Millonarios la muerte de Russo

Miguel Ángel Russo llegó a Millonarios en 2016 y logró dos títulos con el equipo. Foto: MAURICIO ALVARADO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo este miércoles 8 de octubre, Millonarios se pronunció en sus redes agradeciendo a quien dejó una huella imborrable en la historia del equipo al conquistar el título del fútbol colombiano en 2017.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el club manifestó su lamento por la partida de quien fuera su entrenador campeón de Liga y de Superliga.

Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo quien fuera un amigo cercano. Siempre… pic.twitter.com/L13IfBqErC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025

El legado de Russo en Millonarios

Miguel Ángel Russo, que fue campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007, llegó en diciembre de 2016 a dirigir a Millonarios con la promesa de trabajar y conseguir logros importantes

En 2017, en el primer semestre, llevó al equipo embajador hasta las semifinales al quedar eliminado contra Nacional. En el segundo semestre, con un equipo de obreros, alcanzó la esquiva final que sería histórica, pues al frente tendría a Santa Fe, rival de patio.

En una final emocionante y vertiginosa, el título se lo llevaría Millonarios con un marcador global de 3-2. En la ida, los azules ganaron 1-0 con gol de Matías de Los Santos. En la vuelta, empataron a dos goles con tantos de Andrés Cadavid y Henry Rojas.

En enero de 2018, nuevamente Millonarios lograría un título en la era Russo al ganarle la Superliga a Nacional con un global de 2-1, producto de ese resultado en el juego de vuelta, en el Atanasio Girardot. La figura en aquella ocasión fue Roberto Ovelar, quien anotó doblete.

“Todo se cura con amor”: la frase icónica de Russo en Millonarios

En medio de la alegría de ambos títulos, Russo pasaba por un momento complicado a nivel personal, pues un cáncer de vejiga lo aquejó por varios meses. En la final de la Liga, contó, estaba con pocas energías, pues el día anterior había tenido quimioterapia. En la final de la Superliga, por su tratamiento, el estratega argentino no pudo estar.

En su regreso, en una rueda de prensa memorable y emotiva, Russo agradeció a su familia, al equipo, a los hinchas y a todos sus allegados por el apoyo y con lágrimas en sus ojos aseguró que “Todo se cura con amor”, refiriéndose a que fue el cariño que lo rodeó lo que lo mantuvo con fuerzas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador