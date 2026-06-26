Siga en vivo el cierre del Grupo G del Mundial 2026: Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán

Kevin De Bruyne liderará a Bélgica en su partido contra Nueva Zelanda. Foto: EFE - STEPHEN BRASHEAR

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El Grupo G del Mundial 2026 llega a su jornada definitiva este viernes 26 de junio con dos partidos simultáneos. Egipto e Irán se miden en Seattle, mientras que Nueva Zelanda y Bélgica hacen lo propio en el BC Place de Vancouver. La zona llega a la última fecha sin ningún clasificado confirmado a los dieciseisavos de final, lo que convierte esta doble jornada en una de las más electrizantes de la fase de grupos.

Egipto e Irán se citan en busca de una clasificación histórica. Ambos seleccionados aspiran por primera vez en su historia a superar la fase de grupos. Los Faraones llegan líderes con cuatro puntos y necesitan apenas un empate para asegurar el pase, mientras que los persas acumulan dos unidades y saben que solo la victoria les garantiza el avance directo.

En Vancouver, Nueva Zelanda y Bélgica se ven las caras con la obligación de ganar si no quieren hacer las maletas en la primera ronda. Los Diablos Rojos, uno de los candidatos al primer lugar del grupo antes del torneo, llegan al cierre con apenas dos puntos. Los oceánicos, por su parte, suma un solo punto.

Minuto a minuto de la definición del Grupo G de la Copa Mundial de Fútbol de 2026:

⏱️28′ | NZL⚪⚪0️⃣-1️⃣🔴⚫BEL: La pelota sorprendió a Tim Paune en una acción de balón parado y quedó en el área chica a disposición de Leandro Trossard, quien solo tuvo que empujar la pelota para romper el cero.

⏱️28′ | NZL⚪⚪0️⃣-1️⃣🔴⚫BEL: El partido en Seattle es de ida y vuelta, mientras que en Vancouver, Bélgica tiene a Nueva Zelanda contra las cuerdas. Parece que el gol belga está al caer.

⏱️20′ | NZL⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴⚫BEL: Leandro Trossard cruzó un remate que dio en la mano abierta de Finn Surman. Adham Mohammad señaló penalti pero tras consultar la acción con el VAR cambió de opinión.

⏱️15′ | NZL⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴⚫BEL: Jeremy Doku llegó por la banda izquierda tras un pase de Charles De Ketelaere y soltó un remate que fue fácil de controlar para Max Crocombe. Nueva Zelanda está contra las cuerdas.

⏱️ 14′ | EGY🔴⚫1️⃣-1️⃣⚪⚪IRN: Milad Mohammadi recibió dentro del área y remató con fuerza al arco. Shobeir atajó su remate, pero el rebote le quedó servido a Ramin Rezaeian, que estuvo atento para cazar el rebote y equilibrar el marcador.

⏱️11′ | NZL⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴⚫BEL: Leandro Trossard recibió de Hans Vanaken dentró del área y cruzó un remate que se estrelló en el poste. La pelota estuvo cerca de entrar pero no lo hizo en su totalidad.

⏱️ 10′ | EGY🔴⚫1️⃣-0️⃣⚪⚪IRN: Mohamed Abdelmonem le barrió el pie a Mehdi Taremi dentro del área y Marciniak señaló el punto blanco. El mismo Taremi asumió la responsabilidad del penalti, pero el portero Mostafa Shobeir tuvo el tino de adivinar la dirección y lo atajó.

⏱️ 5′ | EGY🔴⚫1️⃣-0️⃣⚪⚪IRN: Mahmoud Saber cazó un despeje corte de Alireza Beiranvand y de primera soltó un remate que terminó al fondo de la red a pesar de que había varios defensores persas en la línea tratando de contener el remate.

La acción comenzó de manera simultanea en Seattle y Vancouver. Con el desenlace de este grupo ya serán nueve los grupos que llegaron a su fin. La primera ronda concluirá el próximo sábado.

La FIFA designó al árbitro jordano Adham Makhadmeh para dirigir el duelo entre Nueva Zelanda y Bélgica en Vancouver. El polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el partido de Irán y Egipto en Seattle.

Hossam Hassan saltará al campo con un 4-2-3-1: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ramy Rabia y Ahmed Fatouh; Mahmoud Saber y Mohanad Lasheen; Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Emam Ahour; Mahmoud Trézéguet.

Darren Bazeley dispuso de un 4-2-3-1: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon y Liberato Cacace; Marko Stamenic y Joe Bell; Ryan Thomas, Sarpreet Singh y Elija Just; Chris Wood.

Amir Ghalenoei apostó por un 5-3-2 para enfrentar a Egipto: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Milad Mohammadi; Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani y Saeid Ezatolahi; Mehdi Taremi y Mohammad Mohebi.

Rudi García apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Nueva Zelanda: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate y Maxim De Cuyper; Hans Vanaken y Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Jeremy Doku; Charles De Ketelaere.

El duelo entre Irán y Egipto estuvo rodeado de polémica antes de jugarse: la ciudad de Seattle había organizado un “Partido del Orgullo” ligado al encuentro, iniciativa que generó el rechazo formal de ambas federaciones, que presentaron objeciones ante la FIFA por las actividades de celebración del Pride vinculadas al partido.

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