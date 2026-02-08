Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Super Bowl LX: Colombia, entre las yardas del fútbol americano

De Jairo Peñaranda a Christian González: la corta y poco conocida historia de los colombianos que llegaron a la NFL.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
08 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
De Jairo Peñaranda a Christian González: la corta y poco conocida historia de los colombianos que llegaron a la NFL.
De Jairo Peñaranda a Christian González: la corta y poco conocida historia de los colombianos que llegaron a la NFL.
Foto: Agencia AFP

Este 8 de febrero, el Super Bowl será especial para Colombia. No porque el fútbol americano haya dejado de ser un deporte de nicho en nuestro país ni porque, de repente, las reglas y estrategias sean tema de conversación cotidiana. Será distinto por dos razones puntuales y simbólicas: la primera y más importante para nosotros, Christian González estará en el campo como uno de los pilares defensivos de los New England Patriots. La segunda estará en el espectáculo, pues Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo como el primer artista en...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

NFL

Fútbol americano

Bad Bunny

Super Bowl 60

Super Bowl

fútbol americano

Christian Gonzalez

Fernando Velasco

Fuad Reveiz

Jairo Peñaranda

Xavier Restrepo

ESPN

Ciro Procuna

Eduardo Varela

Pablo Viruega

John Sutcliffe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.