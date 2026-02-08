Super Bowl LX: Colombia, entre las yardas del fútbol americano

De Jairo Peñaranda a Christian González: la corta y poco conocida historia de los colombianos que llegaron a la NFL. Foto: Agencia AFP

Este 8 de febrero, el Super Bowl será especial para Colombia. No porque el fútbol americano haya dejado de ser un deporte de nicho en nuestro país ni porque, de repente, las reglas y estrategias sean tema de conversación cotidiana. Será distinto por dos razones puntuales y simbólicas: la primera y más importante para nosotros, Christian González estará en el campo como uno de los pilares defensivos de los New England Patriots. La segunda estará en el espectáculo, pues Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo como el primer artista en...