Arranca el último Grand Slam de la temporada

Redacción deportes

No solo es el Grand Slam que más dinero entrega a los ganadores de ambas ramas, también fue el primero en pagar lo mismo tanto al vencedor de los hombres como de las mujeres (desde 1973). Y este año será el torneo con la bolsa de premios más alta de toda la historia del tenis (US$53 millones). El US Open podrá no ser tan mítico como Wimbledon ni tan glamoroso como Roland Garros, pero en las últimas dos décadas ya son más los jugadores que sueñan con triunfar en Nueva York que en París o Londres. Sumado a lo anterior, el complejo de Flushing Meadows ha ido en constante cambio. En 2018, además de contar con un estadio Arthur Ashe techado (le caben 23.771 personas), tendrá otra de sus canchas cubiertas: el estadio Louis Armstrong, lugar mítico donde se vivieron grandes encuentros como la final entre Gabriela Sabatini y Steffi Graf, en 1990, que dejó como ganadora a la argentina.

Alrededor de US$600 millones costó la remodelación del lugar que fue el principal escenario del torneo hasta 1997 (esa temporada se inauguró el imponente Arthur Ashe). El mal clima, casi siempre presente durante estas dos semanas, no será impedimento para lograr avanzar con gran parte de la jornada y así evitar los retrasos que, en muchas ocasiones, obligaron a disputar encuentros en la madrugada. Además, siguiendo con la tradición de las primeras veces, el campeonato será el pionero de los cuatro grandes en implementar el reloj de los 25 segundos reglamentarios que tienen los jugadores para servir entre punto y punto. Incluso habrá un nuevo logo, que reemplazó al que venía funcionando durante los últimos 20 años. “Este símbolo expresa la energía, el espíritu y la velocidad de la pelota al tiempo que moderniza la apariencia, dando un atractivo juvenil a la marca”, dijo un representante de la agencia neoyorquina Chermayeff & Geismar & Haviv, encargada de la reestructuración.

En cuanto a lo deportivo, será la oportunidad de ver, una vez más, a Rafael Nadal y Roger Federer como los dos máximos favoritos del torneo. El español por la parte alta del cuadro, el suizo por la de abajo. Igualmente estará Novak Djokovic, reciente ganador del Masters 1.000 de Cincinnati y que con un ranking engañoso será la siembra seis del evento. Pero más allá de lo que representan estos tres y de lo que han ganado, todas las miradas estarán puestas sobre Andy Murray y su regreso al lugar donde ganó su primer título de un grande (2012), al evento en el que pudo ponerse a la altura de pocos respondiendo a las críticas de muchos. Otro excampeón que intentará recuperar el nivel de antes es Stanislas Wawrinka, el ganador de 2016 y uno de los que, junto a Juan Martín del Potro y Marin Cilic, se ha interpuesto en el monopolio del Big Four (Federer, Nadal, Djokovic y Murray).

Esta edición apenas tendrá la participación de ocho latinoamericanos, siete de ellos argentinos. Del Potro comanda la legión de la que hacen parte Diego Schwartzman y Leonardo Mayer, entre otros, mientras que el talentoso Nicolás Jarry estará en representación de Chile.

Por el lado de las damas, Sloane Stephen intentará igualar a Serena Williams reteniendo la corona, mientras que Madison Keys buscará el título que se le escapó el año pasado. El cuadro femenino lo encabeza la número uno del mundo: la rumana Simona Halep, seguida de la danesa Carolina Wozniacki. Angelique Kerber, María Sharapova, Caroline García, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina y la misma Williams, algunos de los nombres que podrían sonar durante estos días.

Serán dos semanas del mejor tenis del mundo, de los más grandes del momento jugando con las futura estrellas, de los consagrados intentando mantener una hegemonía y del otrora deporte blanco tomándose las calles, los periódicos y los diálogos corrientes de la ciudad que no duerme, del lugar que durante este tiempo será la casa del tenis.

Cabal y Farah, los únicos colombianos



Los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah serán quienes lleven la bandera de Colombia en el Abierto de Estados Unidos. Los vallecaucanos, clasificados al Torneo de Maestros en Londres, buscarán saldar la deuda que tiene en los torneos de Grand Slam, eventos en los que todavía no han podido sumar un título. En Nueva York, los jugadores nacionales tienen como mejor resultado la segunda ronda de 2015 y 2014. Será la sexta aparición como dúo para Cabal y Farah, teniendo en cuenta que Juan Sebastián jugó 2017 junto a Leonardo Mayer, pues Robert sufría una lesión. En la fase clasificatoria se quedaron Santiago Giraldo, Daniel Galán y Mariana Duque.