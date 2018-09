Cabal y Farah no estarán con Colombia en la Copa Davis ante Argentina

Redacción deportes

La pareja de tenistas, que acaba de llegar hasta semifinales del US Open de tenis, no viajará a Argentina para la serie por el paso al grupo mundial. Los reemplazarán Cristian Rodríguez y Alejandro Gómez.

Luego de una histórica presentación en el US Open de tenis, en el que lograron avanzar hasta las semifinales, la pareja de tenistas colombianos, conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, decidieron no ir a Argentina para jugar la confrontación de la Copa Davis por motivos de salud. El evento se jugará del 14 al 16 de septiembre en el Estadio Cerrado Doctor Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan (Argentina) sobre polvo de ladrillo. Los elegidos por el capitán Pablo González para relevar a sus estrella en dobles, serán Cristian Rodríguez y Alejandro Gómez.

El equipo colombiano estará conformado por:

Daniel Galán (184º)

Santiago Giraldo (337º)

Nicolás Mejía (4º en el ranking juvenil ITF)

Cristian Rodríguez y Alejandro Gómez.

La gran sorpresa de la convocatoria es la del juvenil de 18 años, Nicolás Mejía. El bogotano es el cuarto mejor tenista del mundo en el circuito juvenil y viene de ser semifinalista de sencillos y finalista en dobles masculino en Wimbledon Júnior y semifinalista en el US Open. Un voto de confianza muy importante para su futuro. Ya ha representado al país en la Copa Davis Junior, Suramericanos Juveniles y, recientemente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

"Es el mejor junior que tenemos en el país, un jugador con un gran potencial en sencillos y dobles y que se acerca cada año más a encarar el futuro del tenis colombiano. Estoy seguro que esta experiencia nos conviene a todos”, argumentó Pablo González.

Para Daniel Galán (Equipo Colsanitas, Head) es su tercera convocatoria en Copa Davis. Viene de ser la figura en el último triunfo 3-2 ante Brasil.

“Daniel es el jugador número uno de Colombia, su desempeño en el circuito y las victorias logradas en Barbados y Barranquilla por Copa Davis confirman que tiene el nivel para encarar cualquier confrontación. Es nuestra mejor carta en sencillos en este momento”, añadió González.

La confrontación se jugará al mejor de cinco sets, todos con tiebreak, y durante tres días de la siguiente manera:

Viernes 14 de septiembre: dos sencillos (inicia a las 11:00 a.m. local – 9:00 a.m. en Colombia)

Sábado 15 de septiembre: dobles (inicia a las 12:00 m. local – 10:00 a.m. en Colombia)

Domingo 16 de septiembre: dos sencillos (inicia a las 11:00 a.m. local – 9:00 a.m. en Colombia)