Cabal y Farah son finalista en Cincinnati

Redacción deportes

No fue tan apretado como en las primeras rondas, pero eso no quiere decir que no haya sido difícil. Este sábado, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah derrotaron al croata Mate Pavic y al brasileño Bruno Soares y clasificaron a la final del Masters 1.000 de Cincinnati, el último evento de esta categoría antes de que comience el US Open.

Los vallecaucanos necesitaron de 56 minutos para quedarse con la victoria por 6-3 y 6-2 y llegar a una nueva final de este tipo de eventos. De hecho, Cabal y Farah ganaron el 72% de los puntos con sus primeros saques, no tuvieron puntos de quiebre en contra y se quedaron con el servicio de sus rivales en tres oportunidades.

Ahora, la mejor pareja del mundo, que por cierto ya tiene su tiquete asegurado al torneo de Maestros de Londres (por segundo año consecutivo), se medirá con el croata Iván Dodig el eslovaco Filip Polasek por el título del evento.

Así las cosas Juan Sebastián y Roberth defienden los puntos logrados hace un año, cuando perdieron en la final de este certamen con Jamie Murray y Soares. Esta será la quinta final para los colombianos en un Masters 1.000 con un saldo, hasta ahora, de dos derrotas y dos victorias (ganaron esta temporad y la anterior en Roma). De paso esta es la definición 32 a la que llegan como equipo