Definido el sorteo de la serie entre Colombia y Argentina

Redacción deportes

Argentina y Colombia. Un repechaje más para el equipo nacional en la Copa Davis. Aunque ambos están clasificados al Grupo Mundial de 2019, cuando se dará inicio a un nuevo formato, que disputarán 24 selecciones. El ganador de esta serie será sembrado en la instancia previa a la fase final de esta competencia.

Será el tercer choque entre las naciones americanas y en las dos anteriores siempre el gigante del sur ha resultado ganador. La última vez fue en Bogotá en 2000. La anterior en 1998. Colombia llega a la serie con la moral alta después de ganarle a Brasil después de ocho intentos previos. Argentina ganó a Chile en San Juan desigualando el frente a frente a 9-8.

La serie de Copa Davis entre Colombia y Argentina, que se jugará del 14 al 16 de septiembre en el Estadio Aldo Cantoni, en San Juan (Argentina) sobre arcilla bajo techo se abrirá con el encuentro entre Santiago Giraldo y Diego Schwartzman. Mientras que el compromiso de fondo será entre Daniel Galán y Guido Pella. Para el compromiso de dobles Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez, quienes reemplazarán a Robert Farah y Juan Sebastián Farah, quienes tomaron la decisión de no asistir teniendo en cuenta el apretado calendario que han tenido y que les puede llegar a costar, en miras al Torneo de Maestros de Londres que se disputará en noviembre.

Así se jugará el repechaje entre Colombia y Argentina

Viernes

Primer punto: Santiago Giraldo vs Diego Schwartzman: la serie la lidera el argentino por 2-0 ganando en el ATP 250 de Estambul (Turquía) 2015 por 0-6, 6-2 y 6-2 y en el Challenger de Barranquilla 2016 por 7-5 y 6-2.

Segundo punto: Daniel Galán vs Guido Pella: será el primer enfrentamiento entre ambos.

Sábado

Tercer punto: Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez vs Máximo González y Horacio Zeballos: será el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Domingo

Cuarto punto: Daniel Galán vs Diego Schwartzman: este será el primer enfrentamiento entre ambos.

Quinto punto: Santiago Giraldo vs Guido Pella: la serie la lidera el argentino por 1-0 ganando en el ATP 500 de Rio de Janeiro (Brasil) 2016 por 6-4 y 6-0.

Cabe anotar que los capitanes tienen hasta una hora antes para hacer cambios en el dobles del sábado, así como 20 minutos para los juegos de sencillos del día domingo. El horario de cada uno de los días será así: viernes a partir de las 11 a.m. local (9 a.m. Colombia), sábado a partir de las 12 m. local (10 a.m. Colombia) y domingo a partir de las 11:00 a.m. local (9:00 a.m. Colombia).